Mor la nena a qui la seva mare ha confessat haver ofegat a la banyera a Girona

La nena de 10 anys a qui la seva mare ha confessat haver ofegat a la banyera ha mort a l'hospital Josep Trueta de Girona, segons han confirmat fonts de la investigació. Els equips mèdics han intentat reanimar la menor i l'han traslladat en ambulància a l'hospital, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. A les sis de la tarda, els Mossos han tornat a portar la mare al pis, a la Ronda Ferran Puig de la capital gironina, per fer la reconstrucció del crim amb la comitiva judicial, l'advocat de la dona i els agents de la divisió d'investigació criminal. A les quatre, la policia se l'havia endut emmanillada a la comissaria, on la forense l'ha explorat per comprovar si estava en condicions de fer la inspecció ocular.

Els fets han passat en un pis situat al número 28 de la Ronda Ferran Puig, a tocar de la Devesa de Girona. Cap a les dues de la tarda, la mare ha trucat al 112 i ha dit que havia mort la seva filla ofegant-la a la banyera. Segons ha explicat, ho havia fet feia una mitja hora.

Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi ha enviat tres ambulàncies medicalitzades. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana s'ha fet càrrec de la investigació, que tutelarà el jutjat d'instrucció 1 de Girona (en funcions de guàrdia).

A les quatre de la tarda, els Mossos d'Esquadra s'han endut emmanillada la mare, una dona de nacionalitat espanyola. Segons fonts properes a la investigació, els efectius d'emergències han estat intentant reanimar la nena i poc abans de les cinc, l'han traslladada amb ambulància fins a l'hospital Josep Trueta. La nena, que tenia 10 anys, ha mort a l'hospital.

Aquest cas ha tingut lloc, precisament, dues setmanes després que dues nenes de 5 i 6 anys apareguessin mortes en una casa de Salitja, un nucli de Vilobí d'Onyar (Selva). La seva mare es va llançar davant d'un camió a l'autopista AP-7 a Salt. Els Mossos d'Esquadra van localitzar una aixada a la casa –tot apunta que era l'arma del crim- i investiguen si la dona va matar les seves filles.