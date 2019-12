El PSOE i Podem es comprometen a abordar el «conflicte polític català» amb «diàleg, negociació i acord»

L'acord programàtic del govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem contempla abordar "el conflicte polític català" amb l'impuls de "la via política a través del diàleg, la negociació i l'acord entre les parts que permeti superar la situació actual". Són termes similars als comunicats conjunts emesos durant la negociació entre els socialistes i ERC. El document, difós aquest dilluns, parla de millorar "la col·laboració i coordinació institucional" entre l'Estat i les autonomies reforçant organismes ja existents com la Conferència de Presidents -celebració de la qual volen que sigui anual- i creant-ne de nous. El "marc de col·laboració" entre institucions estarà "definit pel principi de multilateralitat, la qual cosa no impedeix la presència de procediments i òrgans bilaterals", que "sempre es regiran pels principis de lleialtat i col·laboració entre territoris que fixa la Constitució", diu el document.

El text, que té 11 apartats desglossats en una cinquantena de pàgines, també afirma que el govern de coalició impulsarà la "millora i clarificació de la distribució competencial entre el govern central i les comunitats autònomes per implementar un model de repartiment més clar i precís que perimetri les facultats competencials concretes de cada entitat".



Traspàs de les competències pendents a Catalunya



L'acord també inclou el compromís de donar compliment als dictàmens del Tribunal Constitucional (TC) i traspassar a la Generalitat les competències pendents reconegudes a l'Estatut de Catalunya en matèria de gestió de beques universitàries, la formació sanitària especialitzada, el salvament marítim o l'execució de la legislació laboral en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació professional.



Nou sistema de finançament



El document també assegura que "l'objectiu final" del nou govern serà "aprovar un nou sistema de finançament" de les autonomies que "resolgui les carències, asimetries i ambigüitats de l'actual". Inicialment, volen desenvolupar "la previsió de les regles i principis que han de regir-lo i el procediment per establir-lo amb la participació dels territoris".



Trasllat de seus d'institucions



Una altra mesura que inclou l'acord és el trasllat total o parcial de seus de diverses institucions i organismes estatals a diverses ciutats, sense concretar, amb l'objectiu d'assolir una "desconcentració institucional de l'Estat".