El PSOE i el PNB acorden impulsar les «modificacions legals necessàries» per trobar una solució per a Catalunya

L'acord signat entre el PSOE i el PNB per la investidura del líder socialista Pedro Sánchez aposta per impulsar, a través del diàleg entre partits i institucions, les reformes necessàries per adequar l'estructura de l'Estat al reconeixement de les identitats territorials i acordant les "modificacions legals necessàries per trobar una solució al contenciós a Catalunya". El pacte entre les dues formacions també emmarca les "modificacions legals" per fer possible el nou estatut basc "atenent els sentiments nacionals". A més a més, la formació basca ha acordat amb el PSOE modificar el decret de seguretat digital que el govern espanyol va aprovar que permetia tancar pàgines webs.

L'acord contempla el traspàs de les competències estatutàries pendents, així com el traspàs de les competències en trànsit a la Comunitat Foral de Navarra. Apostar de manera "urgent" per les infraestructures corresponents de l'Estat, complir els acords subscrits amb el govern espanyol liderat pel PP i impulsar la presència de les institucions basques a la UE.

Després d'haver signat l'acord, els diputats del PNB s'han compromès a votar favorablement a la investidura de Pedro Sánchez.