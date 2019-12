El 2020 s'inicia amb la pujada dels bitllets de tren, els peatges i les comissions bancàries

L'any 2020 s'iniciarà amb pujades als bitllets de tren, les autopistes de peatge, llevat de les rescatades, i les comissions de diversos bancs, al mateix temps que tornarà a encarir-se el preu de l'habitatge i l'alça de l'IBI no superarà el 5%, mentre que baixarà el gas natural en una mitjana del 4% i les taxes aeroportuàries també cauran. Aquestes variacions van acompanyades del manteniment de les pensions, el salari mínim interprofessional (SMI) i el sou dels empleats públics, segons ha decidit el Govern en funcions en espera de la investidura i de constituir un nou Executiu amb plenes funcions.

Un cop es formi un nou Govern, el salari dels funcionaris pujarà un 2%, al que es podrà sumar un altre 0,3% per fons addicionals; mentre que les pensions es revaloritzaran el 0,9% i les pensions mínimes el 3%, juntament amb un nou creixement de l'SMI encara per determinar.

Pel que fa a les tarifes de tren, Renfe apujarà el preu dels bitllets de tots els seus trens el 2020, de manera que el de l'AVE i Llarga Distància s'encarirà l'1,10%, la primera pujada en tres anys, i els de Rodalies i Regionals s'incrementaran l'1%, el primer increment des de 2015.

De la seva banda, el servei de Mitjana Distància, els trens de trajectes regionals, pujarà també un 1% per al cas dels que circulen per línies convencionals. En el cas dels Avant, els que circulen per línies AVE, el bitllet senzill pujarà l' 1,2%, si bé els bons multiviatge es mantindran sense variació.

Pel que fa a les autopistes, el preu mitjà del peatge de les que formen la xarxa estatal pujarà el 0,84% a partir de l'1 de gener. La pujada s'aplicarà a totes les autopistes dependents de l'Administració General de l'Estat, excepte en les nou que van ser rescatades en el seu moment per l'Estat i que actualment gestiona el Ministeri de Foment.

Les taxes aeroportuàries d'Aena aplicables baixaran l'1,4% a partir de març del 2020, segons va comunicat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). El Document de Regulació Aeroportuària per al 2017-2021 preveu una rebaixa de l'11% en les taxes d'Aena i garanteix que no podran pujar fins al 2025, obrint la porta, en tot cas, a noves baixades. A això s'afegeix la rebaixa d'entorn del 12% en les taxes de navegació aèria el 2020.



Creixen les comissions

Per la seva banda, diverses entitats financeres ja han avançat un augment de les comissions als clients per al nou exercici, de manera que s'enduriran les condicions als clients que obrin un compte gratuït.

En el cas de la llum, la part regulada del rebut (que representa al voltant del 41% de la factura) es prorrogarà per al 2020 per sisè any consecutiu, de manera que l'evolució de la factura dependrà del comportament del mercat majorista, conegut com a pool, que afecta una mica més d'un terç del rebut.