Torra defensa que no hi ha «diàleg honest» sense el compromís d'un referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que la seva disposició al diàleg és "absoluta" però alhora ha defensat que no hi ha "diàleg honest" sense un compromís per donar la paraula a la ciutadania sobre el futur polític de Catalunya. En el seu discurs institucional amb motiu de Cap d'Any, Torra ha avisat que llavors només hi hauria la voluntat de "tapar forats amb pedaços caducs". En aquest context i en la recta final de les negociacions entre PSOE i ERC per a la investidura, Torra ha assegurat que "no hi ha cap solució real per a Catalunya que no impliqui reconèixer el dret a l'autodeterminació". "No podem tornar a caure al parany d'enganyar-nos a nosaltres mateixos", ha avisat. Amb tot, el president ha apel·lat a recuperar la unitat que va fer possible l'1-O. "Aquest any que comença ha de ser l'any de dir-nos la veritat", ha conclòs.

Mentre ERC encara no s'ha pronunciat sobre la investidura i sobre si avala una taula de negociació entre governs, Torra ha fixat en el discurs de Cap d'Any les condicions que creu que ha de tenir el diàleg. "Com sabeu, la meva disposició al diàleg és absoluta. Però diàleg vol dir continguts concrets i compromís de solucions polítiques i democràtiques. Sense un compromís per donar la paraula a la ciutadania sobre el futur polític de Catalunya, no hi ha diàleg honest, sinó tan sols una voluntat de tapar forats amb pedaços caducs", ha avisat.

Així mateix, ha defensat que el diàleg també ha de suposat "reconeixement", és a dir, bilateralitat i "respecte pels subjectes polítics amb drets i deures". "No hi ha cap solució real per a Catalunya que no impliqui reconèixer el dret d'autodeterminació i el seu exercici. No podem tornar a caure al parany d'enganyar-nos a nosaltres mateixos", ha afegit.

Sense fer cap referència explícita a l'informe de l'Advocacia de l'Estat sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, Torra ha denunciat que l'estat espanyol està "infringint" la sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i ha insistit en reclamar que s'alliberi "immediatament" Junqueras i que es declari nul el judici del procés.

També ha fet referència a la sentència del TSJC que l'inhabilita per no haver tret a temps la pancarta del Palau de la Generalitat en favor dels presos i exiliats. Torra ha insistit que els presidents els nomena i els cessa el Parlament i ha afegit que "no permetrà ni acceptarà que un tribunal, i encara menys una junta política, suplanti la sobirania dels catalans". I és que, segons el president de la Generalitat, després d'un 2019 de "democràcia segrestada", el 2020 ha de ser l'any de la "democràcia retrobada".

Per al president, en aquest any 2020 que comença s'ha de reprendre el rumb i "recuperar la iniciativa per traçar un horitzó il·lusionant per a tothom". I per fer-ho possible, ha apel·lat a recuperar "el sentit de la unitat que va permetre fer el referèndum de l'1-O". "Aquest any que comença ha de ser l'any de dir-nos la veritat", ha conclòs.

De cara al 2020, Torra ha fixat les prioritats del Govern: polítiques d'habitatge, d'educació, de dinamisme econòmic i d'equilibri territorial. En aquest sentit, el president ha remarcat que Catalunya ha anat superant tots els impediments que li han anat posant des de fora i ha mostrat la seva confiança en la capacitat del país per "revertir les amenaces i aprofitar les oportunitats".

Torra ha acabat el discurs institucional que ha pronunciat des de la Sala dels Diputats del Palau de la Generalitat demanant que no es resolguin els problemes pensant en les pròximes eleccions. "A Catalunya, no tenim un problema de convivència ni de banderes. Tenim un problema de drets, de benestar, de progrés i de justícia que cal resoldre pensant en les generacions futures i no pas en les pròximes eleccions", ha afirmat.