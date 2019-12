El tram entre Salou i Alacant de l'AP-7 aixeca les barreres

El tram de l'AP-7 entre Alacant i Salou quedarà alliberat de peatges demà a la mitja nit coincidint amb la finalització de la concessió sense que encara quedi definit per part del Govern central un model clar de gestió de les vies d'altes prestacions. La Generalitat ja fa mesos que ha proposat un model d'eurovinyeta perquè, sota la premissa que «qui contamina paga», els usuaris assumeixin una tarifa plana per utilitzar autopistes i autovies. La plataforma veïnal «Prou! AP-7 Gratuïta ja» recorda que l'aixecament de barreres no posa fi a les seves reivindicacions perquè encara queda el tram nord per alliberar. Reclamen la construcció d'un tercer carril per absorbir l'increment de trànsit que implicarà la gratuïtat.

«Volem que la gent vagi més segura i l'AP-7 necessita un tercer carril, que ja vam demanar des del principi. Quan la gent se senti ofegada per una autopista carregada de trànsit que recordin que així estava la N-340 i està ara la C-12. Perquè altres vies vagin més descarregades una altra, l'AP-7, ha d'anar més carregada», argumenta el portaveu veïnal Llorenç Navarro. Demanen, en aquest sentit, que s'habilitin també nous accessos, com l'històricament reclamat a la comarca del Montsià, àrees de descans de vehicles i serveis que permetin que l'autopista «desintoxiqui» de sinistralitat les altres vies.

En el mateix sentit, el sector del transport –un dels que més esperava l'aixecament de les barreres després de 40 anys- creu que també obre alguns interrogants, entre aquests l'increment de trànsit, que pot comportar un risc de saturació, atès que aquest és un tram amb dos carrils per sentit –i no tres com hi ha de Tarragona cap al nord. Abans, però, una de les qüestions prioritàries és consensuar el finançament per a les vies d'altres prestacions un cop les concessions hagin expirat. El de l'AP-7 entre Salou i Alacant serà el primer gran tram que transcorre per terres catalanes on s'aixecaran barreres, mentre que el 31 d'agost del 2021 quedarà alliberada la resta de l'AP-7 i la C-32, al Maresme, i la C-33, a l'alçada de Mollet del Vallès, vies que són titularitat de la Generalitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, reitera la seva aposta l'eurovinyeta, com un pas previ a un sistema més sofisticat que calculi la tarifa a pagar en funció de la distància recorreguda i que arribaria en una «segona fase».

Per part seva, el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, preveu que el trànsit a l'AP-7 creixi un 30% arran de l'aixecament de barreres en el tram entre Salou i Alacant. El ministre assegura en una entrevista a El Periódico que l'experiència de la liberalització de l'AP-1 a Burgos indica un creixement en aquesta línia.