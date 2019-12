Vox es compromet a portar als tribunals a qui «col·labori en la traïció a Espanya»

El dirigent de Vox, Santiago Abascal, ha garantit aquest dilluns que des de les seves files es comprometen a exigir respostes al Congrés i a fer seure als tribunals a tots els qui col·laborin en aquesta "traïció multilateral" a Espanya. Abascal ha afirmat que la decisió de l'Advocacia de l'Estat possibilita que Oriol Junqueras "fugi i es refugiï amb els altres fugits a Europa". En diversos tuits, ha afirmat que Pedro Sánchez ha "humiliat" aquest òrgan en convertir-lo amb "l'Advocacia d'ERC" per a aconseguir el suport "dels separatistes". Així, creu que el líder del PSOE ha utilitzat les vacances de Nadal per a "trepitjar" l'estat de dret. Enumera també l'incident diplomàtic a l'ambaixada de Mèxic a Bolívia "per aconseguir el suport de Podem" i els "xantatges" per aconseguir el suport "del PNB i ETA".