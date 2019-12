Espanya respon a Bolívia expulsant tres diplomàtics

El Govern espanyol ha respost a les expulsions de membres de la delegació diplomàtica espanyola a La Paz amb l'expulsió de tres diplomàtics bolivians destinats a Madrid. La resposta és una mesura de reciprocitat habitual en aquesta mena de casos.

Ahir la presidenta de Bolívia, Jeanine Áñez, va donar 72 hores a la diplomàtica espanyola que va visitar divendres l'ambaixadora de Mèxic a La Paz i a l'ambaixadora perquè abandonin el país després de l'incident que va tenir lloc durant aquesta visita. A més, la ministra d'Afers Exteriors en funcions de Bolívia, Karen Longaric, va enviar una nota oficial a la seva homòloga espanyola, Margarita Robles, en la qual la insta «que sigui l'última vegada que el seu Govern permeti que es violin normes internacionals».

«El Govern constitucional que presideixo ha decidit declarar persona no grata l'ambaixadora de Mèxic a Bolívia, María Teresa Mercado, l'encarregada de negocis d'Espanya a Bolívia, Cristina Borreguero, el cònsol d'Espanya a Bolívia, Álvaro Fernández, i el grup dels presumptament diplomàtics encaputxats i armats», va assenyalar. «Aquest grup de representants dels governs de Mèxic i d'Espanya ha lesionat greument la sobirania i la dignitat del poble i del govern constitucional de Bolívia», va afirmar Áñez, segons van recollir mitjans locals.



Visita polèmica

L'encarregada de negocis d'Espanya a Bolívia, Cristina Borreguero, va adreçar-se divendres a primera hora del matí a l'ambaixadora de Mèxic, en una visita que el Govern espanyol va qualificar de «visita de cortesia», després que el país asteca hagués denunciat un increment de la presència policial boliviana al voltant de la residència de Mercado i l'Ambaixada en dies anteriors, i va desencadenar un encreuament de retrets entre els dos països.

La visita va ser vista per alguns sectors al país com un intent de treure d'allà els asilats polítics, cosa que el ministeri d'Afers exteriors espanyol va descartar rotundament. Al final de la visita, els vehicles en què havia arribat Borreguero no van poder tornar fins a la residència de l'ambaixadora mexicana per recollir-la perquè la Policia boliviana li ho va impedir, presumptament per la presència de persones encaputxades i «presumiblement armades» a dins, segons va denunciar Longaric.

Davant d'aquests fets, el ministeri que dirigeix de manera interina Margarita Robles va anunciar l'obertura d'una investigació, però això no va calmar els ànims a Bolívia, on l'expresident Jorge Tuto Quiroga, delegat presidencial davant la comunitat internacional, va fer diumenge unes dures declaracions i va demanar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que es disculpi amb Bolívia. «Que penós que Pedro Sánchez faci operatius amb rambos per extreure criminals, delinqüents blancoides i fraudulents que coneixen del projecte castrista i chavista», va afirmar Quiroga, en referència als quatre policies que van acompanyar la delegació diplomàtica espanyola durant la visita.