L'Advocacia de l'Estat veu Junqueras immune però avala el càstig del TS

Terratrèmol polític, d'intensitat alta, el que va provocar, ahir, l'informe que l'Advocacia de l'Estat va presentar davant del Tribunal Suprem (TS) en què sol·licita que el líder d'ERC i exvicepresident català, Oriol Junqueras, quedi en llibertat perquè pugui exercir com a eurodiputat fins que el Parlament Europeu no digui el contrari. L'informe, que està signat per la representant dels serveis jurídics de l'administració en la causa del procés, Rosa María Seoane, defensa, però, que la immunitat de Junqueras en ser elegit diputat del Parlament Europeu no afecta el procediment que ha seguit el TS contra ell pel procés independentista ni la sentència dictada per aquests fets i pels quals va ser condemnat a 13 anys de presó i d'inhabilitació per sedició i malversació.

L'informe de l'Advocacia, a banda de tenir transcendència jurídica, n'adquireix de política, ja que el reconeixement de la immunitat de Junqueras –avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)– era el «gest» que reclamaven els negociadors d'ERC per desencallar la investidura de Pedro Sánchez, que necessita l'abstenció dels republicans per sortir escollit en segona votació. L'Executiva d'Esquerra va decidir traslladar al seu consell nacional, convocat per al dia 2, la proposta d'abstenir-se per facilitar la investidura, mentre els partits de dreta, PP, Vox i Cs, van car-regar durament contra l'informe i van acusar Sánchez de posar els serveis jurídics al servei de les tesis d'ERC.

El líder del PP, Pablo Casado, va assegurar que cal «investigar i conèixer la veritat» sobre per què l'informe de l'Advocacia de l'Estat sobre l'exvicepresident Oriol Junqueras ha resultat «a favor de les tesis» que ERC plantejava en la seva negociació amb el PSOE per donar suport a la investidura de Sánchez. Paral·lelament, el PP va demanar la compareixença davant del ple del Congrés de la ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, perquè expliqui «l'origen i els motius» de la «filtració» de l'informe de l'Advocacia de l'Estat.

Paral·lelament, Cs va registrar una bateria de preguntes al Congrés dels Diputats per tal que el Govern aclareixi si va filtrar a ERC l'escrit de l'Advocacia de l'Estat i si hi ha hagut ingerències o pressions a aquest òrgan.

Per part seva, el líder de Vox, Santiago Abascal, va garantir que des del seu partit es comprometen a exigir respostes al Congrés i a fer seure als tribunals tots els qui col·laborin en aquesta «traïció multilateral» a Espanya. Abascal va afirmar que la decisió de l'Advocacia de l'Estat possibilita que Oriol Junqueras «fugi i es refugiï amb els altres fugitius a Europa».

La sala del Tribunal Suprem que ha de decidir sobre la situació de Junqueras no prendrà una decisió immediata sobre si ha de quedar o no en llibertat perquè pugui exercir com a diputat del Parlament Europeu. Segons fonts jurídiques, els magistrats que van integrar el tribunal que va jutjar el procés independentista han d'«estudiar» amb cura els informes que han presentat les acusacions i la defensa de Junqueras sobre la seva immunitat, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea afirmés que l'ex-número dos del Govern de Carles Puigdemont gaudeix d'aquesta condició des que va ser proclamat eurodiputat el 13 de juny del 2019.

El termini per presentar les al·legacions conclou el 2 de gener, però totes les parts ja han remès les seves al·legacions, i l'Advocacia de l'Estat, la darrera, ho va fer ahir. Tot i així, el tribunal, que és qui té la darrera decisió sobre l'assumpte, no està obligat a resoldre immediatament la qüestió i podria deixar-la per a després de Reis.