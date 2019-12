La mare detinguda a Girona referma que va donar medicaments a la filla i la va ofegar a la banyera

La mare detinguda a Girona ha reiterat en seu policial que va donar medicaments a la seva filla de 10 anys per adormir-la i després la va ofegar a la banyera. La dona, que té 49 anys, ha declarat aquest dimarts a comissaria en presència del seu advocat, David Muñoz. La detinguda, a qui s'investiga per assassinat, té antecedents psiquiàtrics i des del 2013 havia ingressat diversos cops en unitats de salut mental. La defensa preveu demanar al jutjat que els perits l'examinin per fer-li un informe psiquiàtric que n'avaluï l'estat. Es preveu que la mare passi a disposició aquest dijous. D'altra banda, els forenses han fet l'autòpsia a la menor i han certificat que va morir ofegada. També han extret mostres biològiques que ara enviaran a analitzar per confirmar si la menor havia ingerit medicaments.

La mare detinguda a Girona ha declarat aquest matí en seu policial. La dona, que ha passat la nit a la comissaria de Vistalegre, ha prestat declaració en presència del seu advocat. I davant dels agents d'investigació, ha reiterat allò que va confessar ahir: que ella va ser qui va acabar amb la vida de la menor de 10 anys. Primer, va donar medicaments a la seva filla per adormir-la i, després, la va ofegar a la banyera del pis de la ronda Ferran Puig.

La dona, a qui s'investiga per un delicte d'assassinat, té antecedents psiquiàtrics. I de fet, durant els darrers sis anys, ha fet diversos ingressos en unitats de salut mental. Ara, el seu advocat, David Muñoz, vol demanar al jutjat que els perits psiquiàtrics n'avaluïn el seu estat i emetin un informe que concreti si pateix un trastorn o malaltia mental.

El crim va tenir lloc ahir en un pis situat al número 28 de la ronda Ferran Puig, a tocar de la Devesa. A les 15.05, els serveis d'emergència van rebre l'avís a través del 112 que una dona havia mort la seva filla ofegant-la a la banyera.

Fins al lloc es van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els efectius mèdics van intentar reanimar la nena durant molta estona i la van traslladar en estat crític fins a l'hospital Josep Trueta, on més tard se'n va certificar la defunció.

En paral·lel, els Mossos d'Esquadra van detenir la mare. Després de traslladar-la a comissaria, ja més entrada la tarda, la van tornar a portar al pis per fer la reconstrucció del crim. Allà, la dona ja va admetre allò que avui ha reiterat en seu policial i va concretar la mecànica del crim.



Dijous, a disposició judicial



La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana s'ha fet càrrec de la investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció 1 de Girona (en funcions de guàrdia). La mare detinguda es troba sota custòdia policial i es preveu que passi a disposició judicial aquest dijous.

D'altra banda, els forenses de l'Institut de Medicina Legal (IML) de Girona han fet avui l'autòpsia a la nena de 10 anys. L'examen ha certificat que la menor va morir ofegada. A més, els forenses han extret mostres biològiques del cos de la menor, que ara s'enviaran a analitzar per certificar que la nena havia ingerit medicaments (i determinar quins n'eren els principis actius).

Aquest migdia, desenes de persones han fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Girona en record a la menor i per donar suport a la seva família i amistats. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en un breu parlament, ha dit que no hi havia paraules per expressar el condol davant uns fets tan tràgics i ha demanat guardar "el màxim respecte".