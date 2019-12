PSOE i Podem pacten gravar més les rendes altes i vincular les pensions a l'IPC

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, van presentar el seu programa de govern sense permetre preguntes dels periodistes. El programa de l'Executiu de coalició preveu derogar els aspectes més lesius de la reforma laboral del PP del 2012, garantir la revalorització de les pensions d'acord amb l'IPC i apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins al 60% del salari mitjà a Espanya, així com una pujada d'impostos a les rendes més altes.

Així consta en el document de 50 pàgines titulat «Coalició progressista, un nou acord per a Espanya», en el qual les dues formacions es comprometen a recuperar els drets laborals «arrabassats» per la reforma laboral del 2012 i derogar amb caràcter «urgent» aspectes com la possibilitat d'acomiadament per absentisme causat per baixes per malaltia i les limitacions a l'àmbit temporal del conveni col·lectiu, fent-lo arribar més enllà de les previsions que conté, després de la finalització de la seva vigència i fins a la negociació d'un de nou.

També prometen derogar la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials i frenar les «pujades abusives del lloguer», i per això a les zones més tensionades s'habilitarà les comunitats autònomes i els ajuntaments perquè, a partir del Sistema Estatal d'Índexs de Referència de Preus del Lloguer d'Habitatge que està desenvolupant el ministeri de Foment, puguin posar «sostre» a les pujades mitjançant un índex de preus basant-se en una metodologia «objectiva i subjecte a revisió periòdica».

En matèria de contractació, planegen limitar la capacitat de modificació unilateral de les condicions del contracte per part de l'empresa i revisar el mecanisme d'inaplicació dels convenis col·lectius.

Igualment, es comprometen a apujar el SMI fins a arribar progressivament al 60% del salari mitjà a Espanya, tal com recomana la Carta Social Europea, cosa que previsiblement elevaria el SMI fins als 1.200 euros al final de la legislatura.

Sobre les pensions, es garanteix la seva actualització de conformitat amb l'IPC real mitjançant llei de manera permanent i l'augment del poder adquisitiu de les pensions mínimes i les no contributives, i per a això eliminaran el Factor de Sostenibilitat i l'Índex de Revaloració de les Pensions.

Els fets d'ahir podrien accelerar el processos per a la investidura. D'aquesta manera, dijous podria començar el debat, que s'allargaria fins a divendres, jornada en què tindria lloc la votació. Com que Sánchez no disposa de majoria absoluta, la votació es repetiria 48 hores després, fet pel qual és possible que la data definitiva per a la investidura de Sánchez sigui el dia 5 de gener, diumenge i vigília de Reis.