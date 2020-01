El telèfon 112 rep més de 3.600 per incidències relacionades amb la nit de Cap d'Any

El telèfon d'emergències 112 ha rebut entre les 20 hores de dimarts i les 9 d'aquest dimecres 3.602 trucades per incidències relacionades amb la nit de Cap d'Any, cap de destacable, segons Protecció Civil. Fins a les 7 del matí s'havien obert 2.144 expedients per 3.094 trucades. Gairebé la meitat dels avisos han estat per qüestions relacionades amb la seguretat ciutadana, el 48,8%, i el 28,3% de les trucades han estat per assistències sanitàries. Territorialment, el 47,7% dels avisos han arribat des del Barcelonès; el 8,73% des del Baix Llobregat, i el 8,37 des del Vallès Occidental. Per ciutats, Barcelona n'ha acumulat el 37,1%.