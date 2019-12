Un total de nou ferits en una explosió pirotècnica a la Festa del Pi de Centelles

Nou persones van resultar ferides amb cremades de diversa consideració ahir en una explosió de pólvora al campanar de Centelles (Osona) en plena celebració de la Festa del Pi, en què participaven trabucaires. Segons va informar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els nou ferits van ser traslladats a la Unitat de Cremats de Vall d'Hebron i tres d'ells es troben en estat greu.

El SEM va activar dotze unitats, deu ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats, i un equip de psicòlegs, que va atendre familiars i amics dels ferits a l'Ajuntament de Centelles. L'avís el va fer la Creu Roja a les 12 del migdia. Protecció Civil va posar en prealerta el pla Procicat (Pla de Protecció Civil de Catalunya).

Després de l'accident, l'alcalde, Josep Paré, va explicar que en el moment de l'explosió només hi havia un grup de trabucaires a dalt del campanar i que l'església estava buida. Paré es va mostrar cautelós amb les causes, però va deixar clar que la festa complia unes mesures de seguretat restrictives.

El cap dels Bombers, Jordi Vila, va assegurar que és aviat per apuntar a la causa que va desencadenar la deflagració, «segurament per pólvora» però no «sabem encara com s'ha iniciat». Vila va afirmar, però, que el fet que l'ona expansiva sortís cap a l'exterior va evitar «mals majors». El cap de Bombers també va assegurar que la investigació per aclarir les causes encara està oberta.

Per la seva banda, dels Trabucaires, el tinent dels Galejadors, Jordi Font, va dir que es va tractar d'un accident «fortuït» iniciat per l'explosió dels sarrons de pólvora «que estaven homologats».

En un primer moment el Sistema d'Emergències va parlar d'almenys 14 ferits, però finalment van ser nou les persones amb cremades per l'explosió al campanar, segons la darrera actualització del SEM. La Festa del Pi es va donar per acabada amb l'accident.

L'Ajuntament de Centelles va informar que, un cop s'haguessin traslladat tots els ferits, s'entraria el pi a l'església en silenci. Els Mossos van activar els TEDAX i la policia científica per aclarir les circumstàncies de l'explosió. El cos policial va traslladar sis dotacions per donar seguretat i facilitar les tasques d'assistència. Els Bombers desplaçats al lloc van confirmar que l'estructura del campanar no havia resultat afectada. Alguns efectius van pujar dalt del campanar amb motxilles d'aigua per acabar d'extingir el foc causat per la deflagració de pólvora.