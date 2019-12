El trànsit es normalitza a la C-13 entre Rialp i Llavorsí

La circulació de vehicles pel punt de la carretera C-13 on es dona pas alternatiu des de diumenge al migdia, després que diverses esllavissades de roques obliguessin a tallar la via divendres al vespre entre Rialp i Llavorsí, es feia ahir amb relativa «normalitat», ja que no s'hi van registrar retencions importants de trànsit. Un cop habilitat aquest carril, els operaris van portar a terme tasques de desbrossament al talús on hi va haver els despreniments. Aquesta zona va observar-se ahir amb drons, fet que permetrà fer una valoració més acurada sobre l'actuació que cal fer-hi.