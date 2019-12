La Xina i els Estats Units formalitzaran la setmana vinent l'acord comercial

La Xina i els Estats Units formalitzaran la setmana vinent la signatura de la primera fase de l'acord comercial entre els dos països, que va ser anunciat el 13 de desembre passat, i per això una delegació xinesa, liderada pel viceprimer ministre del gegant asiàtic, Liu He, es traslladarà a Washington dissabte.

Anteriorment, el diari xinès South China Morning Post informava que una delegació xinesa, encapçalada per Liu He, viatjarà a Washington dissabte per formalitzar la primera fase de l'acord comercial entre tots dos països. «Washington va enviar una invitació i Pequín l'ha acceptat», va explicar una font oficial sota condició de romandre a l'anonimat, que va afegir que es preveu que la delegació xinesa romangui als Estats Units fins a la meitat de la setmana vinent.

La setmana passada, el ministeri de Comerç del país asiàtic va assegurar que la Xina i els Estats Units estaven ultimant els procediments necessaris, com la revisió legal i la correcció de les proves de traducció, per signar l'acord assolit els darrers dies.