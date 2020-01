Ayuso diu que «ningú no ha mort» a Madrid per la contaminació

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar que «ningú no ha mort» per la contaminació a Madrid i va assenyalar que no és «real» l'alarma de salut pública, ja que Madrid «està fent les coses correctament». Així ho va manifestar la presidenta madrilenya en una entrevista amb la Cadena Ser, en què va defensar que la capital de l'Estat es troba entre el grup de ciutats «cada vegada més verdes i netes».

«Ningú no ha mort tampoc d'això», va assegurar Ayuso, que va afegir que no vol «que es creï una alarma de salut pública, perquè no existeix. Madrid és una de les ciutats amb més longevitat del món, amb un dels millors sistemes de transport».

Per part seva, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) va recordar a Ayuso que un estudi internacional «confirma la relació entre la contaminació i el risc de mortalitat». «Una anàlisi a 652 ciutats mostra un risc més alt de mortalitat després de l'exposició fins i tot a petites concentracions de contaminació de l'aire urbà», va explicar el CSIC en un missatge al seu compte de Twitter.

En aquest mateix missatge, l'organisme públic va enllaçar la nota de premsa que van emetre l'agost del 2019 sobre l'estudi al qual va fer referència i en què va participar el professor associat de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC Aurelio Tobías.

Segons expliquen al portal web, l'estudi representa l'avaluació epidemiològica més gran realitzada fins ara sobre els efectes a curt termini de la contaminació de l'aire, i els investigadors han reunit dades de sèries temporals de 652 ciutats de 24 països en el període 1986-2015.

En aquest sentit, concreten que, de mitjana, «un augment de 10 micrograms/m3 en partícules inhalants (PM10) –capaces de penetrar fins als pulmons– i fines (PM2.5) –que poden penetrar fins al torrent sanguini– s'associa amb un augment en la mortalitat a curt termini del 0,44% i 0,68%».

El CSIC va fer un fil en el seu compte de Twitter en què va enllaçar diversos articles periodístics sobre com ens afecta a les persones, i insisteix que les partícules fines presents en l'aire contaminat entren al cos a través dels pulmons i afecten la salut de diverses maneres: «Al cervell, el cor, el fetge, la placenta i pràcticament tots els òrgans».