Bèlgica suspèn l'euroordre contra Puigdemont i Comín

La justícia belga ha deixat en suspens aquest dijous l'euroordre contra Carles Puigdemont i Toni Comín al reconèixer que la seva condició d'eurodiputats els atorga immunitat, segons un comunicat de l'oficina de l'expresident.



A mitjans de desembre, el jutge va ajornar al 3 de febrer el cas sobre l'euroordre contra Puigdemont, Comín i Puig, a l'espera de la resolució dels tribunals europeus sobre si els dos primers tenien immunitat.



Després de la decisió del TJUE del 19 de desembre sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, Puigdemont i Comín van recollir la seva acreditació provisional com a eurodiputats. Ara, el jutge belga ha decidit suspendre la seva euroordre i només manté la vista per al 3 de febrer per a Puig.



D'aquesta manera, l'euroordre contra Puigdemont i Comín –la tercera dictada per Llarena- queda suspesa per part de la justícia belga, però no rebutjada. Segons han explicat a l'ACN fonts de la defensa, aquesta suspensió es mantindrà mentre siguin eurodiputats i gaudeixin d'immunitat, però es reactivaria en cas que el Tribunal Suprem demanés un suplicatori al Parlament europeu i aquest els retirés la immunitat. Si això passés, no caldria emetre una quarta euroordre.



A través d'un comunicat, l'oficina de l'expresident Puigdemont assegura que l'euroordre "contradiu obertament la normativa europea que reconeix la immunitat" de l'expresident i l'exconseller. "Tots els intents de la justícia espanyola per aconseguir l'extradició dels membres del govern a l'exili han acabat o bé amb la retirada de l'euroordre, o bé amb la desestimació de l'extradició pel principal delicte, el de rebel·lió", han afegit.



A més, també han assegurat que la justícia belga ha aixecat "totes les meures" que havia dictat quan es va tramitar aquesta tercera euroordre.



A través d'un missatge al seu compte de Twitter, Puigdemont ha celebrat la decisió de la justícia belga i ha reclamat "l'alliberament" del president d'ERC, Oriol Junqueras, perquè té "la mateixa immunitat" que ell. "Espanya d'actuar de la mateixa manera que ho ha fet Bèlgica i respectar la llei", ha reblat.





Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law