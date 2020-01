Comença el veto als vehicles més contaminats a Barcelona

Barcelona comença aquest dijous l'aplicació del veto als vehicles més contaminants amb la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Aquests vehicles no podran circular per aquesta zona de set del matí a les vuit del vespre els dies laborables. La mesura va entrar en vigor l'1 de gener, però aquest dijous és el primer dia laborable que s'aplica. Durant la nit, caps de setmana i festius, la circulació no estarà restringida i no es començarà a multar fins a l'abril. L'Ajuntament de Barcelona calcula reduir la circulació diària en 50.000 vehicles. El consistori estima que un any després que s'aixequi la moratòria a camions, furgonetes i autocars es reduiran un 15% les emissions de d'òxids de nitrogen i un 6% de diòxid de carboni.

Aquells vehicles que se saltin la normativa hauran de fer front a sancions d'entre 100 i 500 euros -o més en cas de reincidència- però això no passarà fins a l'abril, ja que hi haurà un període d'adaptació de tres mesos.



Zona de circulació restringida



Si fins ara les restriccions es limitaven als episodis puntuals de contaminació de l'aire, a partir del 2020 seran permanents. La zona per la qual no podran circular abasta una àrea de 95 km?2;, que engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), el municipi de l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

La ronda de Dalt i la ronda Litoral estaran lliures de restriccions de circulació, és a dir, els vehicles contaminants podran circular-hi. El que no podran fer és agafar una sortida i moure's pels carrers de la ciutat que estan inclosos dins la ZBE.



Cotxes i motos, principals afectats



La mesura discriminarà en funció de la classificació ambiental dels vehicles establerta per la Direcció General de Trànsit (DGT), és a dir, segons el seu potencial contaminant.

Hi ha quatre etiquetes: B (etiqueta groga), C (etiqueta verda), Eco (etiqueta verda i blava) i Zero emissions per als vehicles elèctrics o híbrids (etiqueta blava).

Els vehicles que no compleixen uns requisits ambientals considerats mínims no tenen dret a cap etiqueta de la DGT i són els que no podran circular per la ZBE en els horaris fixats a partir del pròxim dimecres.

Són majoritàriament cotxes de benzina anteriors a Euro 3 (matriculats abans del 2000), turismes dièsel anteriors a Euro 4 (matriculats abans del 2006) i motos o ciclomotors classificats com a Euro1. També entraran en aquesta categoria els vehicles històrics.

Les furgonetes, els camions i els autocars i autobusos disposaran d'un any de moratòria, encara que no tinguin el distintiu ambiental de la DGT. L'Ajuntament espera que en aquest període les empreses renovin les seves flotes, ja que a partir del gener del 2021 estaran sotmesos a les mateixes restriccions que els cotxes i les motos contaminants.



Exempcions



Hi ha una sèrie de vehicles que estan exempts de les restriccions encara que siguin considerats vehicles contaminants. És el cas dels vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda i els que presten serveis d'emergència i bàsics com ara les ambulàncies, bombers, serveis funeraris, policia i cossos de seguretat de l'estat. També estan exempts els vehicles que usen persones amb malalties que els condicionen l'ús del transport públic.

A banda, les persones vulnerables que necessitin el seu vehicle per treballar es beneficiaran d'un any de moratòria. Aquesta exempció, de caràcter social, va acordar-se a última hora a proposta d'ERC i podria incloure autònoms però també persones que treballen per a empreses multiserveis.

Concretament, se'n beneficiaran aquelles persones que necessitin el cotxe per treballar i acreditin uns ingressos inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples -situat el 2019 en 537,84 euros mensuals- més un 10%. Equival a uns ingressos anuals inferiors a 8.000 euros.



Autoritzacions puntuals



Al marge d'aquestes exempcions, la nova ordenança contempla també autoritzacions per a situacions particulars. Per exemple, vehicles amb matrícula estrangera que compleixen els requisits d'emissions però no són a la base de la DGT, aquells que han d'accedir de forma puntual per prestar activitats singulars, com ara els firaires, i també els que transportin persones per a un tractament mèdic.

En tot cas, per gaudir d'alguna autorització, els titulars del vehicle hauran d'inscriure's prèviament al registre metropolità abans de les dotze de la nit del dia anterior al qual es vulgui accedir a la zona. Si es tracta d'una urgència mèdica, l'autorització es podrà fer a posteriori en un màxim de tres dies.



Lectura de matrícules



El control del compliment de les noves restriccions es farà bàsicament via un sistema de lectura de matrícules gràcies a desenes de punts de videovigilància instal·lats a la ciutat, la plataforma tecnològica de l'Ajuntament amb mitjans automàtics i els controls que ja té establerts la Guàrdia Urbana.

A través de la lectura de matrícula es podrà comprovar si el vehicle disposa d'etiqueta de la DGT o és un vehicle categoritzat com a contaminant. En tot cas, no és obligatori portar l'etiqueta de la DGT enganxada al cotxe, ja que simplement amb la matrícula ja es pot saber la categoria ambiental del vehicle.



Infraccions i sancions



Les infraccions seran classificades en lleus (multa de 100 euros), greus (200 euros) i molt greus (500 euros) i els ingressos obtinguts per les sancions es destinaran a finançar actuacions per la mobilitat sostenible. En cas de reincidència, les sancions es poden incrementar un 30% respecte del mínim.

Es considerarà reincidència si passats 90 minuts des de la detecció, es torna a detectar el mateix vehicle circulant de forma incorrecta per la ZBE. En aquest cas, se sancionaria amb dues multes, la primera un 30% més que la segona.

En tot cas, les multes no començaran a posar-se fins a l'abril, ja que l'Ajuntament estableix un període d'adaptació a la normativa de tres mesos des de la seva entrada en vigor.

En línies generals, les infraccions lleus seran les comeses per motos, cotxes i furgonetes i les greus per autobusos i camions. La infracció, però, pujarà una categoria en l'escala de gravetat si el vehicle circula incomplint la normativa i a més ho fa en un moment que hi hagi declarat un episodi de contaminació.

Així, si una moto sense distintiu circula per la ZBE un dimarts a les deu del matí i coincideix que es declara un episodi de contaminació de l'aire la infracció es catalogarà com a greu. Si el vehicle que ho fa és un camió, serà una infracció 'molt greu'.



Polèmica al voltant de la mesura



La ZBE ha generat polèmica molt abans d'entrar en vigor. Una prova d'això són les gairebé 2.000 al·legacions presentades per part de persones jurídiques, entitats i grups a l'oposició a la proposta original.

En les darreres setmanes el govern municipal ha treballat a partir de les al·legacions i n'ha acceptat un 45%, incorporant canvis com la rebaixa de les sancions -inicialment era més elevada- o l'exempció de caràcter social.

En línies globals, però, l'oposició considera que la normativa no s'ha treballat prou ni tampoc ha anat acompanyada d'altres actuacions que facilitin la seva posada en marxa. Principalment lamenten que en paral·lel no hi hagi hagut un reforç del transport públic, que consideren insuficient tot i actuacions com revisar les tarifes de transport per crear nous títols i premiar econòmicament els usuaris usuals.

Amb relació a l'alternativa al vehicle, un estudi del RACC calcula que amb l'entrada en vigor de la ZBE unes 9.000 persones s'afegiran en hora punta a una xarxa de transport públic "al límit de la seva capacitat". I és que l'entitat alerta que cinc línies de Rodalies (R1, R2, R2sud, R3 i R4) i la línia de Terrassa d'FGC ja superen el 100% d'ocupació entre les 07.30 h i les 09.30 h del matí i posa en dubte que puguin fer front a aquest significatiu augment d'usuaris.

Altres mesures reclamades per moviments com Fridays for Future o la Plataforma per la Qualitat de l'Aire que no s'han considerat per la ZBE són el peatge anticontaminació (o peatge urbà) o grans aparcaments a l'entrada de la ciutat.