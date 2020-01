ERC valida l'acord amb el PSOE i permetrà la investidura de Sánchez

El Consell Nacional d'ERC ha validat aquest dijous l'acord al qual ha arribat amb el PSOE per establir una taula de negociació entre governs per buscar una solució al conflicte a Catalunya, de manera que s'abstindrà en la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern.

Així ho ha anunciat la formació republicana en un comunicat després de la reunió de Consell Nacional, en què ha explicat que aquest òrgan ha donat suport l'acord amb el PSOE "per una àmplia majoria".

Amb aquesta decisió els republicans modifiquen el 'no' inicial a la investidura de Sánchez i s'abstindran, de manera que el president socialista aconseguirà els vots necessaris per ser investit i seguir a la Moncloa.