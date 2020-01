Els grans incendis forestals a Austràlia han causat almenys 16 morts

Les forces armades participen en les tasques d'evacuació i assistència humanitària per a milers d'afectats pels incendis forestals a Austràlia, que han causat almenys 16 morts i han cremat un miler de cases els últims mesos. «Avui tenim tres morts», va confirmar el subinspector de la policia de Nova Gal·les del Sud, Gary Worboys, que va recordar que aquesta setmana s'han produït quatre defuncions a conseqüència de les flames a la costa meridional d'aquest estat australià.

Aquestes víctimes eleven a 16 el nombre de morts que s'han registrat a tota Austràlia, 15 de les quals a Nova Gal·les del Sud pels incendis que hi cremen des del setembre passat, que són dels pitjors del segle.

La policia de l'estat de Victòria, fronterer amb Nova Gal·les del Sud, va explicar que s'havia trobat un cadàver a la localitat de Buchan, afectada pels focs, tot i que «la causa de la mort encara s'ha de determinar».

Es tem que el nombre de morts pels incendis al sud-est australià pugui augmentar aquests dies, ja que almenys una persona ha estat reportada com a desapareguda a Nova Gal·les del Sud i quatre a Victòria.

El subcap del Servei Rural de Bombers de Nova Gal·les del Sud, Rob Rogers, va explicar que tres persones que van resultar ferides per les flames a la costa sud han estat evacuades en helicòpters de la Marina. Les autoritats de Victòria també van anunciar que van enviar helicòpters per ajudar els bombers a la localitat costanera de Mallacoota, on més de 4.000 persones van haver de refugiar-se a la platja o en embarcacions per protegir-se de les flames.

El cap de Gestió d'Emergències de Victòria, Andrew Crisp, també va comunicar que s'havia enviat per mar un carregament de menjar, aigua i combustible a Mallacoota.