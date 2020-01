Una JEC en renovació estudia demà la inhabilitació de Torra

La Junta Electoral Central (JEC) es troba en període de renovació i de convulsió. Els seus tretze integrants sabran en les properes setmanes si se'n van o si segueixen mentre no deixen d'aparèixer assumptes espinosos sobre la seva taula: demà haurà d'estudiar la inhabilitació de Quim Torra. L'última reunió de la Junta del 2019 va passar desapercebuda perquè la negociació perquè hi hagués investidura vivia moments delicats i va acaparar, per això, tota l'actualitat.

En tot cas, la Junta Electoral tindrà demà un punt de màxima expectació: la possible inhabilitació immediata del president de la Generalitat.

Per la seva part, el president del Parlament, Roger Torrent, va demanar a la Junta Electoral Central que desestimi els recursos del PP, Cs i Vox que insten a destituir com a diputat el president de la Generalitat després que el TSJC l'hagi condemnat a un any i mig d'inhabilitació. Tor-rent va considerar oportú que el Parlament es personi i formuli al·legacions. Al text, signat pel lletrat major del Parlament, Joan Ridao, es fa notar que és la cambra la competent per resoldre les qüestions «d'incompatibilitat» dels diputats.