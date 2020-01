El primer premi de la Grossa, el 26845, molt repartit a Catalunya

El primer premi del sorteig de la Grossa de Cap d'Any, dotat amb 200.000 euros per bitllet, va ser per al número 26845, que va vendre's principalment en dos supermercats de Terrassa i Santa Susanna, així com en diversos comerços de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Palafolls i Salt.

El segon premi, al qual corresponen 65.000 euros per cada bitllet jugat de deu euros, va ser per al número 22418, mentre que el 85572 va ser premiat amb el tercer premi, de 30.000 euros per dècim jugat. El sorteig, que va celebrar-se dimarts al migdia als estudis de TV3, en un acte conduït per Laia Ferrer i Marc Giró, també va deixar dos quarts premis (el 54265 i el 78483), dotats amb 10.000 euros per butlleta, i tres cinquens premis(el 62143, el 71026 i el 82536), amb 5.000 euros per bitllet.

El número premiat amb la Grossa d'enguany, el 26845, va vendre's majoritàriament al supermercat Esclat de Terrassa –quinze bitllets– i al Carrefour de Santa Susanna (Maresme) –catorze-, però també van despatxar-se alguns bitllets a municipis com Palafolls, Sant Boi de Llobregat, Barcelona ciutat i Salt.

En declaracions a Efe, Fernando, un dels responsables del Carrefour de Santa Susanna, va explicar que van vendre catorze butlletes de les quinze de què disposaven del número premiat i que, essent un establiment de pas, en una zona turística, «el premi podria estar repartit entre persones de diferents localitats catalanes».

Óscar Carreño, gerent de l'Esclat de Terrassa, situat al centre de la ciutat, va destacar que el seu supermercat va repartir 3 milions d'euros en premis, si bé no tenia constància que hi haguessin guanyadors entre els treballadors.

Per la seva banda, Juan Borés, propietari de l'estanc del carrer Muntaner de Barcelona, que va vendre dos bitllets de la Grossa del 2019, va mostrar la seva alegria per haver despatxat aquests números i va assegurar que no sabia qui podrien ser els afortunats. També va vendre's una butlleta en una llibreria de Palafolls, una altra en una papereria de Salt i un últim bitllet en un estanc de barri de Ciutat Cooperativa de Sant Boi, ubicat al carrer de Ramon Llull.