PSOE i Podem tanquen un govern amb 3 vicepresidències

Pedro Sánchez i Pablo Iglesias ja han tancat l'estructura del nou Govern, el repartiment competencial i l'arquitectura per sostenir-lo del qual no es va completar fins dilluns, quan es van reunir a la Moncloa, segons va informar El Periódico. Els dos dirigents han dissenyat un model d'organització amb dues ànimes diferenciades, amb compartiments estancs, sense àrees mixtes, el que els evitarà compartir determinada informació i els permetrà anotar-se victòries amb segell propi. Segons els pactes acordats, hi haurà tres vicepresidències. La primera la conservaria Carmen Calvo. La segona, d'Afers Socials, l'obtindria Iglesias. I la tercera, l'econòmica, l'assumiria Nadia Calviño. Res s'ha confirmat sobre el nombre de ministeris, però sembla inevitable que voregin la vintena. El ministeri de Treball serà per a Yolanda Díaz, de Galícia en Comú, tot i que es deslliga Seguretat Social i Pensions. L'àrea d'Universitats es reserva als aliats a Catalunya, els comuns, i la historiadora Rosa Lluch encapçala les travesses.

Des del principi s'ha especulat amb una cartera per a Alberto Garzón, el líder d'IU, amb l'ànim d'acontentar les confluències.