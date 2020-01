Sánchez podria ser investit dimarts vinent

? El debat per a la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern se celebrarà finalment els dies 4, 5 i 7 de gener, dia en què el líder socialista pot ser elegit en segona votació per encapçalar un Executiu de coalició entre PSOE i Unides Podem. La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, va comunicar aquestes dates als grups parlamentaris després que la direcció d'ERC convoqués per a avui el seu Consell Nacional amb la proposta que els seus 13 diputats s'abstinguin per facilitar l'elecció de Sánchez, que reunirà demà la Comissió Executiva Federal del PSOE per poder ratificar l'acord assolit amb els republicans.