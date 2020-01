Torra retreu a Asens que la fi de la repressió «no és cap maximalisme»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va reaccionar ahir a les paraules del líder dels comuns a Madrid, Jaume Asens, qui li va demanar que no vagi amb «maximalismes», que no faci «monòlegs» i que sigui capaç de «flexibilitzar posicions».

«Cap maximalisme, tan sols allò que el Parlament i el Govern han acordat: l'exercici del dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia», va dir ahir Torra en una piulada a Twitter. A més, va assegurar que mentre sigui president de Catalunya defensarà aquest mandat «allà on sigui i allà on calgui».

Torra va respondre així a la demanda que li va fer Jaume Asens en una entrevista amb l'ACN, en què recomana al cap de l'Executiu «no desaprofitar l'esperança que s'ha aixecat amb aquest nou context polític». El líder dels comuns considera que si Torra creu que la solució ha de venir per la via del diàleg, «això exigeix ser capaç de flexibilitzar posicions».

Asens va defensar que la consulta sobre els acords presos en una taula de diàleg entre governs que han pactat el PSOE i ERC és «un punt de partida», però que no implica una renúncia al referèndum. En una entrevista a l'ACN, Asens sosté que ara no es donen les condicions per celebrar un referèndum, però que això no vol dir que ells hi renunciïn, ni que hi hagin de renunciar «els altres actors». «Si no aconseguim trobar aquest mínim comú, no ens en sortirem», va advertir Asens.

«L'alternativa és el precipici de Vox», va assegurar Asens. Així, va adreçar-se a Torra per dir-li que «si creu que la solució ha de venir per la via del diàleg, això exigeix ser capaç de flexibilitzar posicions». En aquest sentit, va remarcar que el PSOE «ha donat mostres de dialogar» i que «això no es pot desaprofitar».

El líder dels comuns a Madrid va admetre que «evidentment queda molt camí per recórrer» i que no se sortirà d'aquest «bucle» ni ràpidament ni fàcilment: «Qui digui el contrari, s'autoenganya», va dir, en referència al concepte que Torra va fer en el discurs de Cap d'Any.

Així, Asens diu que els comuns continuen apostant per un referèndum, però que «ara està més lluny que abans», després de la tardor del 2017.

Asens va explicar que ara mateix hi ha «molta sintonia» entre ERC, PSC i comuns: «Estem anant pel carril central del catalanisme i estem dient coses que sonen similars», va celebrar el líder d'En Comú Podem, que creu que això «ensenya el camí del desbloqueig».

Asens demana als militants d'ERC que validin l'acord: «No és la panacea però no hi ha alternativa».

A les portes del Consell Nacional d'ERC, que ha de validar l'acord entre socialistes i republicans perquè aquests facilitin la investidura de Sánchez, Asens va recomanar als militants que tinguin present que Catalunya ha anat bé quan Espanya ha progressat.

Així, va apel·lar a «l'ERC de Companys, Macià i Tarradellas» perquè les bases donin el vistiplau per a l'abstenció. Per combatre l'escepticisme dels d'Oriol Junqueras sobre el compliment que el PSOE pugui fer dels acords, Asens va dir que «la millor garantia» que es compliran és que «els comuns hi seran». Amb tot, va admetre que hi haurà «dificultats».

Per tot plegat, va apel·lar ERC, però també Junts per Catalunya, perquè s'abstinguin. Asens va recordar que el que demanen no és un vot a favor.