Violen tres germanes durant la nit de Cap d'Any a Múrcia

Plaça de la Candelaria, a Santa Eulalia, on s'han produït els fets

Plaça de la Candelaria, a Santa Eulalia, on s'han produït els fets LOM

Tres germanes nord-americanes van patir una violació en grup aquesta passada nit de Cap d'Any a Múrcia. El que prometia ser una celebració es va convertir en un malson quan, segons el seu relat, es van veure acorralades pels tres subjectes en una casa a la barriada de Santa Eulàlia de Múrcia, que les van forçar sexualment contra la seva voluntat. Les tres víctimes són germanes i naturals d'Ohio, als Estats Units. A dues d'elles les van penetrar vaginalment. La tercera va poder repel·lir l'agressió, tot i que també va patir lesions, expliquen fonts pròximes al cas.

Una de les víctimes (la més petita, de 18 anys) també va ser colpejada pels subjectes. Segons el relat de les víctimes, els violadors no van usar preservatiu, per la qual cosa s'espera que, per l'ADN, puguin ser més fàcilment localitzats, en el cas d'estar fitxats. Una de les noies estava cursant uns estudis a Múrcia i tenia previst tornar avui als Estats Units, després d'un quadrimestre aquí.

Les seves germanes havien vingut a veure-la fa quinze dies. També pensaven tornar al seu país aquest dijous. Després d'Interposar la pertinent denúncia davant la Policia Nacional, les víctimes es van traslladar a un centre hospitalari, on van ser sotmeses a un examen forense, que corroborarà les agressions sofertes.

Ara els investigadors tracten de localitzar, arrestar i posar a disposició judicial als violadors. En el moment en què siguin detinguts, s'enfrontaran a un delicte d'agressió sexual, un altre de lesions i un altre d'amenaces.