Arrimadas celebra la inhabilitació de Torra i reivindica la tasca de Cs

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha celebrat la inhabilitació de Quim Torra acordada per la Junta Electoral Central (JEC). "Gran notícia", ha piulat, i ha reivindicat la "feina" que fa Cs "per la democràcia". "Mentre Sánchez pacta amb els separatistes que se salten les lleis, Cs utilitza tots els recursos per fer-les complir", ha afirmat a través de Twitter. La JEC ha acordat la inhabilitació immediata de Torra aquest divendres a la tarda en resposta a recursos de PP, Cs i Vox.