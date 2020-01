Ghosn tenia dos passaports francesos i en va poder usar un per entrar al Líban

L'expresident de Nissan Motor Carlos Ghosn, fugit de la Justícia del Japó, tenia dos passaports francesos i un d'ells va poder utilitzar-lo per entrar legalment al Líban, va informar ahir la cadena pública nipona de televisió NHK. Ghosn, de 65 anys, que estava en llibertat sota fiança a Tòquio des del 25 d'abril passat i a l'espera del judici per les irregularitats financeres de les quals se l'acusa, va aparèixer dimarts a Beirut després de sortir clandestinament del Japó. L'expresident de Nissan té tres nacionalitats (brasilera, francesa i libanesa), però, segons fonts coneixedores del cas consultades per la cadena NHK, tenia dos passaports francesos. Les condicions fixades per a la seva llibertat sota fiança van exigir a Ghosn lliurar als seus advocats els passaports que posseïa, i el cap del seu equip legal, Junichiro Hironaka, va confirmar dimarts que tenia en el seu poder tres passaports. Inicialment, tots els passaports estaven en poder dels advocats, però el maig la seva defensa legal va demanar canviar algunes de les condicions de la llibertat sota fiança i el jutge va permetre a Ghosn conservar un dels dos passaports francesos.