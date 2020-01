La JEC estudiarà si tramita la credencial de Junqueras com a eurodiputat i la inhabilitació de Torra

La Junta Electoral Central (JEC) estudiarà avui si tramita l'acta d'eurodiputat del president d'ERC, Oriol Junqueras, i si inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, després de ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'organisme arbitral preveu analitzar els escrits presentats pel PP i Cs que demanen que no s'atorgui la credencial a Junqueras perquè està condemnat per sentència ferma pel Tribunal Suprem (TS).

En presó provisional i en ple judici del procés, el líder d'ERC va aconseguir el maig el seu escó en les europees, però la JEC no va poder expedir-li la credencial el juny perquè el TS li va negar el permís per complir el tràmit que exigeix la legislació espanyola, que és jurar o prometre la Constitució.

La sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha fet canviar les coses perquè la institució comunitària considera que l'eurodiputat ja ho és des que és elegit, sense que cap tràmit formal nacional pugui condicionar l'obtenció de l'escó.

Mentre el Tribunal Suprem estudia com aplicar la sentència, tant el PP com Cs es van apressar a sol·licitar a la JEC que no atorgués la credencial a Junqueras perquè ja no és un pres en espera de judici, sinó un condemnat per sentència ferma.