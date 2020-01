La justícia belga suspèn l'euroordre contra Puigdemont i Comín

La justícia belga va deixar ahir en suspens l'euroordre dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena contra l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, perquè els reconeix la immunitat com a eurodiputats, segons un comunicat de l'oficina de l'expresident.

A mitjan desembre, el jutge va ajornar fins al 3 de febrer el cas sobre l'euroordre contra Puigdemont, Comín i Puig, en espera de la resolució dels tribunals europeus sobre si els dos primers tenien immunitat.

Després de la decisió del TJUE del 19 de desembre sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, Puigdemont i Comín van recollir la seva acreditació provisional com a eurodiputats. Ara, el jutge belga ha decidit suspendre la seva euroordre i només manté la vista per al 3 de febrer per a Puig.

D'aquesta manera, l'euroordre contra Puigdemont i Comín –la tercera dictada per Llarena- queda suspesa per part de la justícia belga, però no rebutjada. Segons van explicar a l'ACN fonts de la defensa, aquesta suspensió es mantindrà mentre siguin eurodiputats i gaudeixin d'immunitat, però es reactivaria en cas que el Tribunal Suprem demanés un suplicatori al Parlament europeu i aquest els retirés la immunitat. Si això passés, no caldria emetre una quarta euroordre.

A través d'un comunicat, l'oficina de l'expresident Puigdemont assegura que l'euroordre «contradiu obertament la normativa europea que reconeix la immunitat» de l'expresident i l'exconseller. «Tots els intents de la justícia espanyola per aconseguir l'extradició dels membres del govern a l'exili han acabat o bé amb la retirada de l'euroordre, o bé amb la desestimació de l'extradició pel principal delicte, el de rebel·lió», van afegir.

A més, també van assegurar que la justícia belga ha aixecat «totes les meures» que havia dictat quan es va tramitar aquesta tercera euroordre.

A través d'un missatge al seu compte de Twitter, Puigdemont va celebrar la decisió de la justícia belga i va reclamar «l'alliberament» del president d'ERC, Oriol Junqueras, perquè té «la mateixa immunitat» que ell. «Espanya ha d'actuar de la mateixa manera que ho ha fet Bèlgica i respectar la llei», va concloure.



Reaccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar ahir que la justícia belga ha demostrat que en un país democràtic les decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'acaten. «Un altre pas endavant per al president Puigdemont», va afegir en un missatge a Twitter.

Per la seva part, el diputat dels comuns al Congrés Jaume Asens va assegurar que la suspensió de l'euroordre contra l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín és «una imatge que beneficia els drets polítics legítimament adquirits. El mirall de la justícia europea ens retorna una imatge d'integritat que pot ser més o menys còmoda per a alguns», però beneficia aquests drets polítics, va afirmar a Twitter.

El president de Vox, Santiago Abascal, va assegurar que Espa-nya no pot tractar com a soci un país com Bèlgica, que «col·labora amb els enemics d'Espanya».

El president de Vox va criticar durament aquesta decisió i va recordar que Bèlgica «ja es va negar a lliurar l'etarra que va assassinar el tinent coronel Román Romeo davant de la seva família. Si vivim entre criminals, hom s'acostuma a no reconèixer-los. No podem tractar com a soci un país que col·labora amb els enemics d'Espanya», va assegurar Abascal en un missatge a Twitter.

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, va afirmar que la decisió de la justícia belga de suspendre l'ordre de detenció i entrega contra Puigdemont i Comín no tindrà cap conseqüència per al líder d'ERC, Oriol Junqueras, perquè ell està complint una condemna imposada pel Tribunal Suprem.