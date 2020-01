Neix una plataforma per lluitar contra les festes taurines

Nou entitats de protecció dels animals s'han unit per crear la plataforma Prou Correbous, que lluitarà per acabar amb els actes taurins a Catalunya. Prou Correbous va activar ahir una pàgina web, així com un canal de Telegram i comptes a Facebook, Instagram i Twitter per informar de convocatòries, notícies i fer seguiment de la campanya. Aquesta iniciativa de lluita antitaurina va sorgir després que un toro saltés la barrera durant un correbous a Vidreres l'1 de setembre, que va causar 19 ferits abans que l'animal fos abatut per la policia. Prou Cor-rebous està composta per ADDA, FAADA, Libera!, Anima Naturalis, Fundació Franz Weber, Tots Som Poble, Fundació Fauna, Lex Ànima i l'Agrupació de Vidreres per a la Defensa Animal (AV).