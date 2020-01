El Parlament de Turquia autoritza l'enviament de tropes a Líbia

El Parlament de Turquia ha autoritzat el desplegament durant un any de tropes a Líbia per donar suport al Govern reconegut per l'ONU i que encapçala Fayez al-Sarraj, amb seu a Trípoli, davant de l'ofensiva militar llançada pel mariscal de camp Jalifa Haftar, aliat per la seva part del Govern instal·lat a l'est de Líbia.

La moció aprovada permetrà al Govern turc decidir sobre el moment i l'abast de l'eventual desplegament, així com el nombre d'agents que enviaran al país nord-africà.

La mesura havia estat promulgada pel president turc, Recep Tayyip Erdogan, i remesa dilluns al Parlament per a la seva aprovació.



Trump, en desacord

Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar davant el seu homòleg de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que «la ingerència estrangera està complicant la situació a Líbia».

La Casa Blanca va informar, en un comunicat, d'una conversa telefònica en la qual Trump i Erdogan van parlar de «temes bilaterals i regionals», entre els quals la guerra de Síria. En aquest assumpte, tots dos van coincidir en la necessitat de rebaixar les tensions a la regió d'Idlib per «protegir els civils».

El president Trump va dir que «la ingerència estrangera està complicant la situació a Líbia», diu l'escarida nota de la Presidència nord-americana, que no al·ludeix expressament a l'autorització del Parlament turc per desplegar durant un any tropes per donar suport al Govern d'unitat libi.