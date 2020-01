El PP treu pit de la inhabilitació de Torra acordada per la JEC i reclama que cessi «immediatament»

El president del PP, Pablo Casado, ha tret pit de la inhabilitació de Quim Torra acordada per la Junta Electoral Central (JEC) i ha reclamat que cessi "immediatament" com a president de la Generalitat. "Si no ho fa, Sánchez ha d'obligar-lo en compliment amb els seus deures constitucionals", ha dit Casado a través de Twitter, després que la JEC hagi adoptat la decisió en resposta a les peticions que van fer el PP, Cs i Vox. La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, també ha celebrat la inhabilitació de Torra en una piulada. "El desobedient Torra, inhabilitat gràcies al PP", ha afirmat.