Presó sense fiança per a la dona detinguda a Girona per ofegar la filla

El jutjat d'instrucció 1 de Girona va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona acusada d'ofegar la seva filla a la banyera. Durant la compareixença, la dona va ratificar les declaracions que va fer durant la reconstrucció dels fets i en seu policial. Segons la interlocutòria de presó, el 30 de desembre la dona va anar a buscar la menor de 10 anys de classes de mecanografia i van anar a casa. Un cop allà, la mare va dissoldre en aigua 80 comprimits de Lormetazepam (un ansiolític) que prenia per prescripció mèdica. La dona va convèncer la nena que s'ho prengués assegurant que li aniria bé per millorar el mal d'angines. Després de beure-s'ho, la menor va entrar en «estat de somnolència» i va ser llavors quan la mare va omplir la banyera i va portar-hi la nena.

Aleshores, la va posar dins l'aigua i la va submergir durant deu minuts. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a través del 112 a les 3 de la tarda. Els efectius mèdics van intentar reanimar-la durant molta estona i la van traslladar en estat crític al Trueta, on van certificar-ne la mort més tard. La causa està oberta per un delicte d'assassinat. La magistrada va acordar la mesura després de la declaració de l'acusada. La dona va reafirmar el que ja va dir en la reconstrucció dels fets i en seu policial. La dona té antecedents psiquiàtrics i durant els darrers sis anys ha ingressat diverses vegades en unitats de salut mental.