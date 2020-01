El PSOE té «seriosos dubtes» de la capacitat de la JEC i espera que el Suprem es pronunciï

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha assegurat que els socialistes tenen "seriosos dubtes" que la Junta Electoral Central (JEC) sigui competent per inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, o per vetar Oriol Junqueras com a eurodiputat, i ha recordat que així ho han defensat sis dels seus 13 membres. Lastra ha recordat que la JEC no és un òrgan jurisdiccional, sinó "merament administratiu". "No és un tribunal. El que esperem és que en aquest cas, el màxim òrgan jurisdiccional, el Suprem, respongui com més aviat millor a aquesta qüestió", ha indicat.

D'altra banda, ha criticat que PP, Cs i Vox vulguin "boicotejar" la investidura de Pedro Sánchez utilitzant la JEC. "Es diuen molt espanyols però van contra la voluntat majoritària dels espanyols", ha etzibat en una compareixença sense preguntes.

Lastra ha assegurat que la democràcia "s'obrirà pas", i ha remarcat que dissabte comença un debat d'investidura "que farà que aquesta Espanya que vol avançar avanci". "Demà comença un nou cicle en aquest país", ha conclòs.