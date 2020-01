Puigdemont veu «indignant i vergonyós» que s'inhabiliti Torra: «És com el 155 però sense passar pel Senat»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha considerat aquest divendres "indignant i vergonyós" que la Junta Electoral Central (JEC) hagi acordat la inhabilitació del president Quim Torra. "És com el 155 però sense passar pel Senat", ha conclòs a través de Twitter Puigdemont, que ha remarcat que els dos darrers presidents han estat destituïts per Espanya, i no pel Parlament. "S'han acostumat a decidir qui ha de ser president i qui no", ha lamentat l'expresident.





Acaben d'inhabilitar el president @QuimTorraiPla. Indignant, vergonyós. Els dos darrers presidents de Catalunya han estat cessats per Espanya, no pel Parlament. S'han acostumat a decidir qui ha de ser president i qui no. Prou. És com el 155, però sense passar pel Senat. — Carles Puigdemont (@KRLS) January 3, 2020