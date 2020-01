Sánchez, a la investidura defensant el «diàleg i la negociació dins de la Constitució»

Pedro Sánchez obrirà aquest dissabte a les 9 del matí el seu tercer debat d'investidura (després dels fracassos del 2016 i del 2019) per primera vegada amb els suports garantits. El govern de coalició amb Podem i l'acord per a l'abstenció d'ERC han aplanat el camí perquè el Congrés li doni el vist i plau definitiu el pròxim dimarts 7 de gener, dos mesos després de les eleccions del 10-N. Sánchez ha preparat el discurs amb el seu equip a La Moncloa aquest divendres després d'haver assolit acords amb Podem, ERC, el PNB, Teruel Existe, Mas País, Compromís, Nueva Canarias i amb una entesa amb el BNG, que amb la decisió de no votar en contra aporta l'escó de diferència i garanteix que sigui elegit per majoria simple. Per a l'ocasió, Sánchez disposa de les fitxes que li ha preparat cada departament del gabinet de Presidència en coordinació amb els ministeris. Segons Fonts de Moncloa al discurs parlarà de la necessitat d'obrir una nota etapa gràcies a un govern progressista que defensarà la justícia social i la cohesió territorial, i "per això l'únic camí possible serà el diàleg i la negociació dins de la Constitució".

El debat començarà a les nou del matí amb una intervenció del president sense límit de temps. Segons fonts de La Moncloa, els punts forts del discurs del president espanyol s'han preparat des de fa setmanes. Cada departament, amb el seu gabinet, els ha treballat en coordinació amb cada ministeri i ha preparat fitxes que constituiran el cos principal del discurs, malgrat que "el president encara l'està ajustant avui". Les mateixes fonts apunten que les principals mesures del discurs de Sánchez faran referència a la recuperació de drets i la regeneració democràtica, dins del marc general d'un "projecte progressista, ecologista, feminista i europeista".

Després de Sánchez -i d'un recés- prendran la paraula els grups. Ho faran de major a menor, començant pel PP i acabant amb la formació del president, el Grup Socialista, que tancarà el debat. Els portaveus disposaran d'un torn de 30 minuts que donarà pas a un torn de rèplica del president sense límit de temps i a una contrarèplica de 10 minuts. Per ordre, intervindran el PP, Vox, Podem, el Grup Plural (començant per la portaveu de JxCAT, Laura Borràs), ERC, Cs i PNB. Es preveu que diumenge sigui el torn de Bildu, el Grup Mixt i el Grup Socialista.

Sánchez no obtindrà la majoria absoluta (176 vots) que el Reglament del Congrés exigeix per a ser investit en primera votació diumenge, i se sotmetrà al criteri de la cambra novament dimarts 7 de gener. Després d'un debat en format reduït, on novament prendrà la paraula i cada grup disposarà d'un torn de 10 minuts, els diputats votaran i Sánchez haurà d'obtenir només la majoria simple, això és més vots a favor que en contra.

Si no hi ha cap canvi sobre el previst, Sánchez serà investit per la mínima amb 166 vots a favor, 165 en contra i 17 abstencions. Compta amb el 'sí' del Grup Socialista (120), Podem (35), PNB (6), Mas País (3), Nueva Canarias (1), i Teruel Existe (1). Rebrà vots en contra del PP (89), Vox (52), Cs (10), JxCAT (8), Na+ (2), CUP (2), PRC (1) i previsiblement de CC, que encara no ha clarificat el seu vot. S'abstindran els 13 diputats d'ERC, els 5 de Bildu i previsiblement el del BNG, que amb la decisió de no votar en contra de la investidura de Sánchez fa quadrar els comptes per la mínima.

El debat gravitarà a l'entorn de l'acord assolit entre el PSOE i ERC per a aquesta investidura. Els socialistes espanyols s'han avingut a crear una mesa de negociació entre governs sense vetos respecte als continguts que plantegin cadascuna de les parts i amb un compromís per sotmetre els acords que s'hi assoleixin a una consulta a Catalunya. L'entesa ja ha generat dures crítiques a Sánchez per part del PP, que l'ha acusat d'haver regalat a l'independentisme la "sobirania" espanyola.

Sánchez comptarà amb el suport del seu grup parlamentari, però alguns barons del PSOE ja han expressat els seus dutes sobre l'estratègia d'entesa amb els independentistes. Aquest divendres el president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, ha advertit que al seu entendre "no es poden fer consultes de territoris per separat, tret de les preceptives reformes d'estatuts d'autonomia, prèvia votació per les Corts Generals".

En un comunicat que s'ha fet públic a menys de 24 hores de l'inici de la sessió d'investidura, Page ha insistit que "el que afecta el conjunt d'Espanya ha de ser objecte de valoració i votació de tots els espanyols". També ha advertit que "qualsevol relació de bilateralitat que es vulgui plantejar" entre Catalunya i l'Estat, com recull el pacte d'investidura, "haurà de ser amb totes les comunitats autònomes per igual i sempre des de la constància que el govern d'Espanya representa el conjunt del país.

La investidura de Sánchez donarà pas a una legislatura incerta on el PSOE i Podem necessitaran de suports externs per fer prosperar les iniciatives del govern de coalició. L'entesa amb ERC se cenyeix de moment únicament a la investidura, i l'aprovació dels pressupostos de l'Estat pot dependre de l'estat de salut de la taula de negociació que segons l'acord signat entre el PSOE i els republicans ha de començar a treballar en 15 dies.