Torra convoca el Govern i farà una declaració institucional després de la inhabilitació de la JEC

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat el Consell Executiu a les 20:00 hores d'aquest divendres. Així, el president ha decidit envoltar-se del seu Govern per tractar la decisió de la Junta Electoral Central d'ordenar la seva inhabilitació immediata per la condemna del TSJC per desobediència. És la primera de les reaccions que ha anunciat Torra, que també preveu fer una declaració institucional al respecte un cop acabi la reunió del Consell Executiu. Tant la trobada del Govern com el discurs posterior es faran al Palau de la Generalitat.