Torra diu que segueix exercint de president i demana un ple del Parlament aquest dissabte

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest divendres que seguirà exercint com a president fins que el Parlament el destitueixi i ha demanat un ple del Parlament extraordinari per a aquest dissabte perquè la Cambra es posicioni sobre la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar-ho com a diputat.

"Mentre el Parlament no digui el contrari, continuaré sent diputat i president, i exercint les funcions del meu càrrec. Sóc diputat i president", ha defensat durant una declaració institucional en el Palau de la Generalitat al costat del seu Govern i després d'una reunió extraordinària del Consell Executiu.

Torra ha insistit que només el Parlament el pot destituir del càrrec i ha qualificat la decisió de la JEC de "nou cop d'estat contra les institucions catalanes".



Aquest és el discurs sencer pronunciat per Torra:



«Benvolgudes i benvolguts compatriotes,

Comparec avui davant de vostès per denunciar la posada en marxa d'un nou cop d'estat contra les institucions catalanes. En aquesta ocasió, la Junta Electoral Central, un òrgan administratiu electoral, s'ha atribuït unes funcions que no li pertoquen interpretant l'execució d'una sentència judicial que no és ferma. És la segona vegada que s'intenta destituir un president de Catalunya legítim des d'un despatx de Madrid. Aquesta vegada, fan un 155 sense ni tan sols passar pel Senat.

Una vegada més, es vol alterar la voluntat política dels catalans per vies irregulars absolutament antidemocràtiques. Volen treure i posar presidents deixant de banda la democràcia.

Em dec al Parlament de Catalunya. Ara és l'hora de reforçar les institucions. Tan sols la Cambra que representa la sobirania dels catalans pot decidir qui és el president i qui deixa de ser-ho. Per tant, he demanat al president del Parlament, d'acord amb l'article 78.2 del Reglament, la convocatòria d'un ple urgent i extraordinari per demà. Cal que el ple de la Cambra es pronunciï clarament per rebutjar aquesta resolució de la Junta Electoral que vulnera la llei. Ho he dit moltes vegades i ho torno a repetir: tan sols em pot inhabilitar el Parlament.

Ja els anuncio que presentaré tots els recursos possibles contra aquesta decisió autoritària i completament irregular. Vull destacar que 6 membres de la Junta Electoral han anunciat que presentaran vots particulars contra aquesta decisió que consideren que no s'ajusta al dret. Arribarem fins al final per defensar les institucions d'aquest país allà on calgui; a l'estat espanyol i a Europa.

Mentre el Parlament de Catalunya no digui el contrari, continuaré essent diputat i president de Catalunya i exercint les funcions del meu càrrec. Sóc diputat del Parlament i president de Catalunya.

La Junta Electoral Central ha decidit també inhabilitar el vicepresident Oriol Junqueras en la seva condició d'eurodiputat. És un altre atac gravíssim que demostra que vivim en una democràcia tan sols aparent. El vicepresident Junqueras hauria de ser ja lliure, com la resta de presos polítics, i exercint com a representant dels catalans a Brussel·les.

No vull acabar sense agrair les mostres de suport rebudes de la ciutadania, dels consellers del meu Govern, dels membres dels partits, així com del president Puigdemont. El meu compromís amb Catalunya és ferm i decidit. No hi ha solució per Espanya si continua la via més contundent de la repressió. Avui es vol alterar la voluntat democràtica de Catalunya. Però és un atac també contra els electors i els seus drets de representació. Contra la ciutadania mateixa que vota i ha de votar en aquest país. I no ho permetrem mai, no ho permetrem.

Moltes gràcies.»