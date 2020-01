El trànsit a Barcelona cau l'11% el primer dia de baixes emissions

El primer dia de la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions va suposar ahir una caiguda de l'11% del trànsit a l'interior de Barcelona, el 15% als accessos i el 12% a les rondes. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, va fer aquesta «estimació» comparant les dades amb les del 23 de desembre del 2019, ja que va considerar que és un dia «semblant». Badia també va explicar que «no es pot descartar» cap més mesura, com la restricció dels vehicles amb etiqueta groga o la implementació d'un peatge urbà. El desplegament de la Zona de Baixes Emissions a Barcelona va fer-se «amb total normalitat», va explicar Badia, que va apuntar que 36 de les 66 càmeres que han de llegir les matrícules ja funcionen.

Per conèixer dades més concloents de la posada en marxa de la mesura, Badia va demanar «esperar fins al 8 de gener» perquè el 2 de gener és «un dia molt atípic». En aquesta primera fase que durarà fins a l'1 d'abril les multes no es faran efectives, però «els usuaris més reincidents» rebran avisos dels incompliments. Pel que fa als vehicles més contaminants, Badia va exposar que amb dades del 30 de desembre ja s'han registrat 4.286 persones i 5.569 més han decidit desballestar el vehicle a canvi d'obtenir la targeta de transport públic per tres anys.