Les vendes de la T-usual dupliquen les dels antics abonaments mensuals i baixen els títols de 10 viatges

Les vendes de la T-usual s'han incrementat un 120% en relació amb les dels abonaments equiparables de fa un any, és a dir, la T-mes, la T-50/30 i la T-trimestre. Són dades dels dos primers dies de l'any de les distribuïdores automàtiques de les 158 estacions de la xarxa de metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). A més, la venda de la T-jove, que també ha baixat de preu, s'ha disparat. En dos dies se n'han venut tres vegades més que en les mateixes dates del 2019. En canvi, les targetes per a usuaris menys freqüents han estat menys sol·licitades que fa un any. La T-casual ha reculat un 22% respecte a la T-10. En aquest cas, hi ha una diferència de preu desfavorable, en passar de 10.20 a 11,35 euros la unitat. En global, les vendes de títols integrats han crescut un 6% durant els dos primers dies de l'any.

L'entrada en vigor del nou model tarifari del transport metropolità ha provocat una intensa activitat informativa. Aquest dijous es van atendre unes 2.900 peticions d'informació i atenció sobre les tarifes, de les quals 2.650 van ser resoltes presencialment als tres centres que té TMB. La resta es van solucionar a través dels canals digitals.

D'altra banda, la nit del 31 de desembre la xarxa de metro de TMB va assolir un nou màxim de passatge en l'horari nocturn de Cap d'Any. Entre les 22 hores i les 6 del matí es van registrar 255.000 validacions, un 8% més que en la mateixa franja de l'any anterior.