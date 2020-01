No és gens clar que la Junta Electoral Central hagi inhabilitat o destituït Quim Torra com a president de la Generalitat, malgrat les reaccions d'ahir a la tarda. El que ha decidit la JEC és retirar-li la condició de diputat per «inelegibilitat sobrevinguda» a causa de la sentència, no ferma, del TSJC per l'afer de les pancartes i els llaços al balcó de Palau.

L'afirmació que la JEC l'havia inhabilitat com a president prové del concepte que «el president ha de ser diputat», i si perd la segona condició també perd la primera, però aquesta és una afirmació que mereix ser matisada.



Diputat en ser elegit

L'Estatut d'Autonomia estableix que «el president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament de Catalunya d'entre els seus membres» (art. 67.2), i això vol dir que ha de ser diputat en el moment de l'elecció, però enlloc no diu que hagi de continuar sent-ho durant tota la legislatura.

Un altre apartat del mateix article (67.7) fa la llista de les causes per les quals el president «cessa», i entre elles no es troba la pèrdua de la condició de diputat. Sí que s'hi troba la «condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics», però aquesta condemna «ferma» encara no ha estat dictada, de manera que no compleix cap dels requisits de l'Estatut per cessar com a president.