Executiva d'ERC per valorar la resposta a la intervenció de la JEC

La reunió de l'Executiva Nacional d'ERC ha començat vora tres quarts d'onze del matí d'aquest dissabte. La formació va convocar una reunió extraordinària a la seu del partit després que la Junta Electoral ordenés la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat i d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. Segons va explicar ERC, aquest canvi de conjuntura fa que hagin de "valorar les conseqüències" que la decisió de la JEC podria tenir en relació al seu posicionament a la investidura de Pedro Sánchez, ja que els republicans ja havien anunciat la seva abstenció. A la trobada hi ha assistit el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent; la portaveu de la formació, Marta Vilalta; i tots els consellers de l'executiu que formen part d'ERC, a banda de la resta de membres de la direcció.