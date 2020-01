El discurs de Pedro Sánchez, en 10 frases

El president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, afronta aquest dissabte la primera jornada de la seva sessió d'investidura.



En un discurs sense interrupcions, Sánchez ha criticat els "obstacles" que han posat els partits de dreta per aconseguir la governabilitat d'Espanya, ha agraït el suport del seu partit i d'Unides Podemos, ha demanat reprendre la via del diàleg per a solucionar el conflicte català i ha desgranat les principals claus econòmiques del seu programa de Govern.



Aquestes són les 10 frases clau del discurs d'investidura de Pedro Sánchez:





"No es trencarà Espanya"

??? ??? @sanchezcastejon: Nadie va a romper España y nadie va a quebrar la Constitución.



Lo que vamos a romper es el bloqueo al #Gobierno progresista votado democráticamente por la ciudadanía.#UnSíParaAvanzar#SesiónDeInvestura pic.twitter.com/LFRlSRA9EF — PSOE (@PSOE) January 4, 2020

"El PSOE és un partit espanyol"

"No comparteixo els seus terrors"

"No podem lliurar al mercat béns com la salut o l'educació"

??? ??? @sanchezcastejon: Un proyecto progresista también se define por la defensa de los servicios públicos.



Creemos en una economía social de mercado, pero no en una sociedad de mercado. No se puede entregar al mercado la salud, la educación o la seguridad.#UnSíParaAvanzar pic.twitter.com/8bvg6aOFaG — PSOE (@PSOE) January 4, 2020

"Els uns i els altres van deixar d'escoltar-se"

"Els diners no sempre estan millor a la butxaca"

"La contaminació no fa distinció"

"Reconstruir consensos trencats"

"El feminisme no farà marxa enrere"

"La mentida, la calúmnia i la falsedat no són fenòmens nous"

"Bon dia. No es trencarà Espanya. No es trencarà la Constitució. Es trencarà el bloqueig al Govern democràticament triat pels espanyols", han estat les primeres paraules del candidat a la Presidència del Govern.Així ho ha assegurat des de la tribuna del Congrés, poc després de començar la sessió d'investidura, i abans d'avisar a la dreta que "s'equivoca en qüestionar el compromís de l'esquerra amb Espanya". "El PSOE és un partit espanyol format per compatriotes", ha dit.Sánchez ha acusat la "bancada de la dreta" de negar-se a facilitar la governabilitat del país i ha criticat que anunciï els "pitjors presagis" per Espanya i al mateix temps "es negui a evitar-los". "No comparteixo els seus terrors", ha dit.El líder del PSOE ha afirmat que defensarà l'economia social de mercat, "tal com estipula la Constitució". "No es poden lliurar al mercat béns com la salut, com l'educació, com la seguretat o com la vida, en definitiva, de les persones", ha recalcat.El candidat a la investidura ha subratllat que el diàleg és "l'única via possible" per resoldre el "conflicte" català. "Obrim un diàleg honest emparat per la seguretat que atorga el nostre marc legal", ha dit Sánchez en el seu discurs d'investidura, en el qual ha considerat que cal deixar enrere la "judicialització del conflicte" i "reprendre la senda de la política". Ha insistit a més, que és necessari recomençar i reprendre aquest diàleg en el moment en el qual "els camins es van separar" i en què "els arguments" dels uns i els altres "van deixar d'escoltar-se".Sánchez ha promès que impulsarà mesures per a elevar els ingressos de les rendes més baixes davant la creixent desigualtat conseqüència de la crisi, que "és corrosiva". Durant el seu discurs, ha assenyalat la necessitat de redistribuir la riquesa i que existeixi "justícia fiscal", ja que els "diners no sempre estan millor a la butxaca dels quals posseeixen una fortuna, sinó en els serveis públics"."La contaminació i el canvi climàtic no fa distinció entre la dreta i l'esquerra. Ni tan sols distingeix entre els que creuen i no creuen en els seus efectes" ha argumentat, per la qual cosa ha reclamat "un pacte per a reduir les emissions de CO2 i que s'estableixi l'obligatorietat d'establir zones lliures de CO2 en tots els municipis majors de 50.000 habitants".El president en funcions ha defensat la necessitat de derogar la reforma laboral i ha assegurat que existeix "consens sobre les qüestions que han de ser derogades" sobre aquesta reforma i "una majoria parlamentària que pugui garantir aquestes modificacions". Sánchez ha assegurat que el seu Govern "creu fermament en el diàleg i en l'acord social", i que per això proposa "reconstruir consensos trencats" i derogar aquesta reforma aprovada pel Govern de Mariano Rajoy el 2012."La igualtat de gènere no és una moda passatgera, el feminisme no farà marxa enrere, és irreversible", segons Sánchez. "És imparable. Aquest Govern s'inspira en aquest moviment", diu, per la qual cosa es garantirà per llei la igualtat retributiva entre gèneres. "Continuarem apostant" per permisos de paternitat, un acord per a la racionalització d'horaris laborals; i crearem l'oficina per a la lluita contra la desigualtat de gènere", ha afirmat Sánchez.Els diputats del PP han aplaudit amb ironia a Sánchez quan ha assenyalat, parlant de les 'fake news', que "la mentida, la calúmnia i la falsedat no són fenòmens nous". "Em sembla que aquí aconseguirem un consens ampli", ha ironitzat Sánchez.