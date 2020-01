ERC espera que no hi hagi "tamayazo" en el PSOE i que la investidura de Pedro Sánchez tiri endavant

El portaveu d'Esquerra Republicana en el Congrés, Gabriel Rufián, espera que la investidura del socialista Pedro Sánchez tiri endavant el pròxim dia 7 i que no hi hagi "cap "tamayazo'" que tiri per terra la votació.

"Confiem que no hi hagi cap "tamayazo'", ha comentat al final de la primera jornada del debat d'investidura, després de ser preguntat per la previsió ajustada de la votació prevista per a aquest diumenge.

Rufián feia així referencia el succeït quan es donava per fet la investidura del socialista Rafael Simancas com a president de la Comunitat de Madrid i, en la sessió constitutiva de l'Assemblea regional celebrada uns dies abans, es va trobar amb la baixa de dos dels seus diputats que van acabar frustrant la seva elecció.

I és que, amb el canvi de posició de l'abstenció al 'no' de la diputada de Coalició Canària (CC) en el Congrés, Ana Oramas, s'ha reduït a només dos vots la diferència entre els suports i els rebutjos que collirà la candidatura del líder del PSOE.