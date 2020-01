El Govern atorga més de 100.000 euros a les productores del germà de Ximo Puig

El Govern ha subvencionat les empreses de comunicació de Francis Puig, germà del president de la Generalitat valenciana Ximo Puig. L'executiu de Torra ha beneficiat les productores Comunicacions dels Ports (Castelló) i Mas Mut (Terol) amb programes públics d'ajuts a mitjans concedits per la Generalitat. Segons Las Provincias, Presidència ha aprovat dues aportacions que sumen gairebé 28.000 euros per a la promoció del català o l'aranès. Aquests ajuts s'afegeixen als 73.000 euros rebuts recentment, de manera que en els últims mesos les productores han acumulat subvencions per més de 100.000 euros. En l'última ocasió els ajuts de 28.000 euros només han anat a parar a les societats de Francis Puig, i en el repartiment hi ha inclòs el grup mediàtic que lideren els germans Adell Bover, socis de Francis Puig en projectes i que estan sent també investigats en els tribunals per la justificació de diverses subvencions rebudes de la Generalitat valenciana.