La JEC acorda la inhabilitació de Quim Torra i ordena que s'apliqui tan bon punt li notifiquin

La Junta Electoral Central (JEC) va acordar ahir deixar sense efecte la credencial del president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat al Parlament, i transmetre aquesta ordre a la Junta Electoral Provincial de Barcelona perquè l'activi amb efectes immediats. En una resolució d'una pàgina i mitja, els membres de la JEC conclouen que la seva condemna a inhabilitació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) encara que no sigui ferma constitueix una «causa d'ineligibilitat sobrevinguda».

La JEC ha adoptat la decisió en resposta a les peticions que el PP, Cs i Vox li van fer arribar després que el 19 de desembre passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar el president de la Generalitat a 19 mesos d'inhabilitació per desobediència. La JEC corregeix d'aquesta manera la decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que el 24 de desembre va concloure que no es pot retirar a Torra la seva condició de diputat fins que la sentència del TSJC no sigui ferma, és a dir, fins que el Tribunal Suprem no resolgui el recurs presentat pel president de la Generalitat. Ho va fer sense unanimitat i amb el vot particular del membre de la Junta Provincial de Barcelona Pablo Nuevo.

Al seu acord, la JEC resol «l'anul·lació de l'acord adoptat per la Junta Electoral Provincial de Barcelona el dia 24 de desembre del 2019» i «declarar que concorre en Joaquim Torra la causa d'inelegibilitat sobrevinguda de l'article 6.2 b) de la LOREG en raó d'haver estat condemnat per sentència no ferma dictada el 19 de desembre del 2019». Per això resol que cal «deixar sense efecte la credencial de diputat electe al Parlament de Catalunya per la circumscripció electoral de Barcelona de Joaquim Torra efectuada per la Junta Electoral Provincial de Barcelona després de les eleccions celebrades el 21 de desembre del 2017».

A més, la JEC ordena a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que un cop notificat íntegrament el contingut d'aquest acord declari la vacant com a diputat del Parlament de Catalunya per la circumscripció electoral de Barcelona de Joaquim Torra i expedeixi la credencial «al següent candidat de la llista de Junts per Catalunya».

Segons la resolució, s'ha presentat un vot particular signat per sis dels vocals de la JEC. Són Antonio Vicente Sempere, Maria Luz García Paredes, José Luis Seoane, Inés Olaizola, Consuelo Ramón.



Recurs de la dreta

Les tres formacions de dreta argumentaven que l'aplicació de l'article 6.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) implica que Torra ha de ser apartat de la seva condició de diputat, fet que suposaria també que hauria de deixar de ser president de la Generalitat perquè l'Estatut vincularia el càrrec de president a l'escó al Parlament de Catalunya.

Aquest article 6,2 de la LOREG diu que són «inelegibles» els «condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l'Administració Pública o contra les institucions de l'Estat quan la sentència hagi establert la pena d'inhabilitació pel dret a sufragi passiu o la de inhabilitació absoluta o especial, o de suspensió per ocupar un càrrec públic en els termes previstos a la legislació penal».

Segons les denúncies de PP, Cs i Vox, encara que Torra ja ha estat elegit, i per tant no l'afectaria aquesta condició d'«inelegible», se li ha d'aplicar una «inelegibilitat sobrevinguda» que desprenen de l'article 6.4 de la LOREG, que estableix que «les causes d'inelegibilitat són també d'incompatibilitat» amb el càrrec. La JEC està formada per 13 membres, dels quals 8 són magistrats del Tribunal Suprem elegits pel CGP i 5 són catedràtics de Dret o Ciències Polítiques i Sociologia en actiu elegits per les Corts.