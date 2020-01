La JEC acorda que Junqueras no pot ser eurodiputat per haver estat condemnat

La Junta Electoral Central (JEC) va acordar ahir que el dirigent d'ERC, Oriol Junqueras, no pot ser eurodiputat per estar condemnat «per sentència ferma a pena privativa de llibertat».

En el seu escrit, aquest òrgan recorda que la Llei Orgànica Electoral (LOREG) disposa que «són inelegibles» els condemnats a pena privativa de llibertat «en el període que duri la pena».

En el cas de Junqueras, afegeix el text, existeix la causa «d'inelegibilitat sobrevinguda» per haver estat condemnat pel Tribunal Suprem el 14 d'octubre del 2019 a 13 anys de presó i 13 més d'inhabilitació per exercir càrrec públic, la qual cosa «determina el seu cessament com a diputat electe del Parlament Europeu».

Per aquesta raó, l'organisme declara la pèrdua de condició de parlamentari europeu «amb anul·lació del seu mandat» i amb efectes «des de la data d'aquest acord».

Ara correspon a la pròpia JEC comunicar al Parlament Europeu aquest acord, contra el qual es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant el Suprem en el termini de dos mesos des de la notificació.



Recurs del PP

La decisió de l'òrgan electoral, adoptada per set vots a favor i cinc en contra, ja havia estat avançada pel president del PP, Pablo Casado, que va anunciar en un missatge al seu compte de Twitter que «un altre recurs del PP a la Junta Electoral central aconsegueix que Junqueras no sigui eurodiputat, i per tant segueixi a la presó sense viatjar a Brussel·les».

«A cada cessió als separatistes respondrem amb la fermesa de l'Estat de Dret», conclou el president del PP, formació que va presentar un recurs a la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avalava la immunitat de Junqueras en qualitat d'eurodiputat.

L'independentisme va criticar ahir la decisió de la Junta Electoral Central de descartar que l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras pugui recollir l'acta d'eurodiputat per la sentència condemnatòria que el considera inelegible.

«Miserables! Després de perpetrar un cop d'Estat inhabilitant el president de la Generalitat, Quim Torra, ara s'atreveixen a vulnerar els drets d'Oriol Junqueras i desafiar la Unió Europea», va reaccionar l'expresident català Carles Puigdemont.

«El TJUE va ser clar: Oriol Junqueras és eurodiputat i ha de ser alliberat. Prou!», va afegir des de Waterloo.

Des de les files de JxCat, també el diputat Josep Costa va llançar a les xarxes socials el missatge: «Ni un pas enrere!».

«Amb tu, eurodiputat Junqueras», va remarcar.

Per la seva banda, ERC va assenyalar en el compte oficial del partit a Twitter que «els poders de l'Estat atempten de nou contra la democràcia i les urnes».

«Europa va fer justícia: Oriol Junqueras és eurodiputat i té immunitat. Els poders de l'Estat atempten de nou contra la democràcia i les urnes», van afegir en un missatge de final: «No se sortiran amb la seva. No ens rendirem».

També l'eurodiputada republicana Diana Riba va ironitzar sobre que és «típic de les democràcies occidentals» tant «desactivar presidents» com «decidir que un eurodiputat ho deixi de ser malgrat els tribunals europeus».

També els exconsellers presos Jordi Turull, Dolors Bassa i Joaquim Forn, així com el líder d'Òmnium Jordi Cuixart, tots condemnats pel Tribunal Suprem en el judici del procés, van criticar les decisions de la JEC sobre Torra i Junqueras.