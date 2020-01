JxCat, ERC i CUP registren una resolució conjunta que ratifica Torra com a president

JxCat, ERC i la CUP-CC han registrat una proposta de resolució (PR) conjunta al Parlament que rebutja la decisió de la Junta Electoral Central (JEC), que qualifiquen de "cop d'estat". El text també ratifica Quim Torra com a diputat del Parlament i com a president de la Generalitat. La PR dels independentistes reconeix com a "únic marc jurídic" la llei de la Presidència i el reglament de la cambra, i afirma que aquest és "l'únic" que pot canviar la seva composició. El bloc independentista alterarà l'ordre del dia del ple d'aquest dissabte a la tarda- invocant l'article 83.3- per incloure-hi el debat i la votació d'aquesta PR. L'oposició ha criticat aquesta estratègia, avalada per un acord de la Mesa que permet que tots els grups i subgrups puguin registrar PR fins les 16 hores, i presentar-ne esmenes fins les 16:45.

La PR conjunta també pretén que el Parlament exigeixi la "fi de la repressió", reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya, així com l'amnistia dels presos, el "lliure retorn dels exiliats", la "plena garantia" en l'exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans de Catalunya, i la "necessitat" d'impulsar un Acord Nacional per defensar-ho. A més, denuncia una "causa general" contra l'independentisme.

El text també dona suport als eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont i Toni Comín, i al d'ERC Oriol Junqueras, perquè exerceixin "plenament i en llibertat" les seves funcions polítiques, en compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). A més, denuncia la negativa de la Fiscalia General de l'Estat i l'Advocacia de l'Estat de retirar les ordres de presó contra Puigdemont i Comín, i avança que es denunciarà davant el Parlament Europeu "l'incompliment" de la sentència del TJUE.



Crítiques de l'oposició

La majoria sobiranista de la Mesa ha acordat obrir el registre del Parlament aquest dissabte. Aquesta decisió ha permès que els grups parlamentaris hagin pogut registrar les seves PR fins les 16 hores. L'oposició ha criticat aquesta via i considera que s'està "retorçant" el reglament.

Cs ha enviat un escrit al president de la cambra, Roger Torrent, i a la Mesa on adverteix que s'han "vulnerat" els drets dels membres de la Diputació Permanent. El grup de Lorena Roldán defensa que no s'està en període de sessions i que és la Diputació Permanent qui ha de gestionar les decisions de la cambra, i no la Mesa ni la Junta de Portaveus.

Al seu torn, des d'ERC han explicat a la premsa que els drets que s'estan vulnerant són els de la ciutadania de Catalunya, i no els dels diputats. Els republicans han afirmat que els serveis jurídics de la cambra no han dit pas que s'estiguessin vulnerant els drets de cap parlamentari, i que totes les formacions tenen les mateixes condicions per afrontar el ple d'aquesta tarda, ja que el reglament s'ha complert fil per randa. Això sí, han admès que els terminis han estat "excepcionals" perquè el que passa en l'actualitat política també ho és.

El ple extraordinari del Parlament coincideix amb el ple d'investidura del Congrés. El candidat del PSOE, Pedro Sánchez, aspira a ser escollit president del govern espanyol en segona volta -i per majoria simple-, el dilluns dia 7, després que ERC hagi ratificat que s'abstindrà.