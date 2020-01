L'Advocacia insta el Suprem a demanar la suspensió de la immunitat de Puigdemont

L'Advocacia de l'Estat ha demanat al Tribunal Suprem que se suspengui la tramitació de les euroordres contra Carles Puigdemont i Toni Comín mentre el Parlament Europeu no els aixequi la seva immunitat com a eurodiputats, fet que cal sol·licitar «el més aviat possible».

Per actuar contra ells en cas que estiguessin a Espanya, segons els serveis jurídics de l'Estat, no seria necessari demanar aquest suplicatori, ja que s'aplicaria la normativa estatal i l'autorització legislativa no és exigible quan la persona està prèviament processada, com passa en tots dos casos.

Aquesta és la resposta de l'Advocacia de l'Estat al jutge Pablo Llarena, al qual demana també que enviï al Parlament Europeu la sentència del procés traduïda al francès i a l'anglès per deixar clar que no va existir «motivació política» en l'enjudiciament d'aquests fets.

Llarena, instructor de la causa, va demanar a les parts que es pronunciessin sobre la situació de l'expresident de la Generalitat i de l'exconseller Comín després que el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) reconegués la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. Tot i que dijous la defensa de Puigdemont va anunciar que la justícia belga ja havia suspès la tramitació de les euroordres, els serveis jurídics de l'Estat assenyalen que no hi ha hagut notificació formal d'aquesta resolució.

L'Advocacia considera que la doctrina fixada pel TJUE en el cas de Junqueras és aplicable a Puigdemont i Comín perquè les resolucions d'aquest òrgan són «d'obligat compliment per a tots aquells que es troben en situacions similars».

Els tres van ser proclamats eurodiputats per la Junta Electoral Central, però, en no complir els tràmits exigits per la llei electoral -acatar la Constitució davant la pròpia junta- no van ser inclosos en les llistes que es van enviar al Parlament Europeu.

L'Advocacia se centra en la immunitat que cobreix Puigdemont i Comín fora d'Espanya. Si en el futur estiguessin en territori de l'Estat, explica, el Tribunal Suprem ja va determinar en una interlocutòria dictada el 14 de maig que no seria d'aplicació aquesta immunitat processal.

D'acord amb les regles aplicables als membres del Parlament Espanyol, apunta, «la necessitat de demanar l'autorització de la cambra legislativa només regeix per a les fases anteriors a l'ordre de processament». Puigdemont i Comín estan processats en ferm des del març del 2018 i no van ser proclamats eurodiputats fins al juny del 2019.

«En conseqüència, per aquesta hipòtesi futura, l'única conseqüència consistiria a comunicar al Parlament Europeu que els seus membres Srs. Puigdemont i Comín han estat processats amb caràcter previ a la seva elecció», assenyala.